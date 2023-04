Jadwal Bola Selasa 4 April 2023: Persib Bandung, Bayern , Juga Ada Juventus vs Inter dan Chelsea vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 4-5 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Coppa Italia, Copa del Rey, dan DFB Pokal. Persib Bandung dan Bayern Munchen akan berlaga, juga ada pertandingan Juventus vs Inter Milan.

Kompetisi Liga 1 akan menampilkan satu laga pekan ke-32: Persib Bandung vs Persis Solo. Persib akan berusaha bangkit setelah 0-2 dari Persija Jakarta. Mereka sudah dipastikan gagal bersaing dalam perebutan gelar juara, yang dimenangi PSM Makassar. Maung Bandung kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai 59, unggul 19 angka dari Persis di urutan ke-12.

Liga Inggris akan menghadirkan laga tunda pakan ketujuh. Malam ini akan hadir laga besar Chelsea vs Liverpool. Chelsea, yang baru memecat Graham Potter, menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 38. Liverpool ada di urutan kedelapan dengan nilai 42.

X

Dari ajang Coppa Italia akan hadir satu pertandingan leg pertama babak semifinal. Laga besar Juventus vs Inter Milan akan disiarkan TVRI. Semifinal lainnya akan menampilkan laga Cremonese vs Fiorentina yang baru akan berlangsung pada Rabu malam.

Dari leg pertama semifinal Copa del Rey akan berlangsung laga Athletic Bilbao vs Osasuna. Sedangkan pertandingan perempat final DFB Pokal akan menampilkan laga Bayern Munchen vs Freiburg.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

(Pekan ke-32)

20:30 Persib Bandung vs Persis Solo (Indosiar, Vidio).

Liga Inggris

(Laga tunda pekan ketujuh, live Vidio).

01:45 Bournemouth vs Brighton

01:45 Leeds United vs Nottingham

01:45 Leicester City vs Aston Villa

02:00 Chelsea vs Liverpool.

Coppa Italia

(Semifinal)

02:00 Juventus vs Inter Milan (TVRI).

Copa del Rey

(Semifinal)

02:00 Athletic Bilbao vs Osasuna (RCTI, RCTI+).

DFB Pokal

(Perempat final)

23:00 Eintracht Franfurt vs Union Berlin (Kompas TV)

20:45 Bayern Munchen vs Freiburg (Kompas TV).

Pilihan Editor: Erick Thohir Terbang ke Paris untuk Lobi FIFA agat Tak Jatuhan Sanksi buat Indonesia

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.