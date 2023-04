Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Rabu Dinihari 5 April 2023: Chelsea vs Liverpool 0-0, Leicester vs Aston Villa 1-2

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Inggris pada Rabu dinihari, 5 April 2023, menampilkan serangkaian pertandingan tunda. Chelsea da Liverpool bermain imbang, sedangkan Aston Villa dan Brihgton menang.

Laga Chelsea vs Liverpool berakhir imbang tanpa gol dalam laga tunda pekan kedelaoan di Stamford Bridge. Dua gol Chelsea, lewat Recce James dan Kai Havertz, dianulir wasit karena offside.

Tambahan satu poin ini tidak mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara. Chelsea tetap berada di posisi sebelas dengan torehan 39 poin, sedangkan Liverpool menempati peringkat delapan dengan 43 poin.

Dalam pertandingan lain, yang merupakan laga tunda pekan ketujuh, Aston Villa menang 2-1 di kandang Leicester City. Gol Villa dicetak Ollie Watkins (menit 24) dan Bertrand Traoré (87). Sedangkan gol Leicester diceploskan Harvey Barnes (35).

Leicester harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-70. Kiernan Dewsbury-Hall diusir wasit setelah mendapat kartu kuning kedua.

Kemenangan ini mengantar Aston Villa naik ke posisi ketujuh klasemen dengan mengemas nilai 44. Leicester masih terpuruk di zona degradasi (posisi ke-19) dengan nilai 25.

Dalam pertandingan lain, Brighton menang 2-0 di markas Bournemouth dan Leeds United mengalahkan Nottingham Forest 2-1.

Hasil Laga Tunda Liga Inggris:

Bournemouth vs Brighton 0-2

Leeds United vs Nottingham 2-1

Leicester City vs Aston Villa 1-2

Chelsea vs Liverpool 0-0.

Jadwal Laga Tunda Berikutnya

Kamis, 6 April 2023

02:00 Manchester United vs Brentford

02:00 West Ham vs Newcastle United.

