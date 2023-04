Jadwal Bola Sabtu 8 April 2023: Persebaya, Man United, Man City, Real Madrid, Juventus, PSG

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari, 8-9 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

X

Jadwal Liga 1 akan menampilkan laga pekan ke-33. Hari ini ada satu pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

20:30 Persi Solo vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio).

Persis berada di posisi ke-13 klasemen dengan nilai 40. Persebaya menempati urutan kedelapan dengan nilai 45.

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris malam ini akan memasuki pekan ke-30. Sejumlah tim besar akan bermain, termasuk Manchester United, Manchester City, Chelsea, dan Tottenham Hotspur.

Simak jadwalnya (live Vidio):

18:30 Manchester United vs Everton

21:00 Vila Aston vs Nottingham

21:00 Brentford vs Newcastle United

21:00 Fulham vs West Ham

21:00 Leicester vs Bournemouth

21:00 Tottenham vs Brighton

21:00 Wolves vs Chelsea

23:30 Southampton vs Manchester City.

Liga Italia

Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan ke-29. Malam ini ada tujuh pertandingan yang akan berlangsung, termasuk aksi Lazio dan Juventus serta laga Torino vs AS Roma.

Simak jadwal selengkapnya (Live Bein Sport, Vidio):

17:30 Udinese vs Monza

19:30 Fiorentina vs Spezia

21:30 Atalanta vs Bologna

21:30 Sampdoria vs Cremonese

23:30 Torino vs AS Roma

23:30 Hellas Verona vs Sassuolo

01:45 Lazio vs Juventus.

Liga Spanyol

Kompetisi Liga Spanyol akan menghadirkan pertandingan pekan ke-28. Malam ini antara lain akan berlangsung laga Real Madrid vs Villarreal, yang disiarkan oleh Bein Sport dan Vidio.

Inilah jadwalnya:

19:00 Osasuna vs Elche

21:15 Espanyol vs Athletic Bilbao

23:30 Real Sociedad vs Getafe

02:00 Real Madrid vs Villarreal.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman memasuki pekan ke-27. Simak rangkaian laga untuk malam ini, yang live di Mola TV:

20:30 Augsburg vs Köln

20:30 Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt

20:30 Dortmund vs Union Berlin

20:30 Freiburg vs Bayern Munchen

20:30 Mainz vs Werder Bremen

23:30 Hertha Berlin vs RB Leipzig.

Liga Prancis

Jadwal Liga Prancis akan menghadirkan laga pekan ke-30. Malam ini akan hadir aksi PSG. Simak jadwalnya (live Vidio):

22:00 Angers vs Lille|

02:00 Nice vs PSG.

Pilihan Editor: Prediksi Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 Malam Ini

Ingin lebih terhubung dan berdiskusi langsung dengan redaksi Bola dan Sport? Mari bergabung di grup Telegram Olahraga Tempo. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.