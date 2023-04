Menjelang Laga Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris Minggu Malam, Begini Kondisi Kedua Tim

TEMPO.CO, Jakarta - Duel Liverpool vs Arsenal akan menjadi salah satu laga yang dimainkan pada pekan ke-30 Liga Inggris pada Minggu, 9 April 2023, di Stadion Anfield. Ini akan menjadi pertemuan ke-239 mereka di semua kompetisi dengan The Reds unggul 94 kemenangan berbanding 82 untuk The Gooners.

Dari lima pertemuan terakhir kedua tim, Liverpool sukses mengantongi tiga kemenangan, sedangkan Arsenal hanya sekali menang dan sisanya berakhir imbang. Tim asal London Utara juga dihantui rekor buruk kala bertandang ke markas Merseyside Merah.

Terakhir kali Arsenal meraih poin penuh pada musim 2012-2013 dengan kemenangan 2-0. Sejak saat itu, mereka selalu kalah dan imbang dengan catatan kebobolan lebih dari dua gol.

Kondisi Pemain Liverpool dan Arsenal

Menjelang pertandingan nanti malam, kedua tim pun mengungkap kondisi masing-masing pemain. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengatakan Virgil Van Dijk siap tampil pada laga ini, sementara Luis Diaz dan Thiago masih harus menepi.

"Diperkirakan kondisi Luis baru akan fit 100 persen saat pertandingan melawan Leeds United. Saat ini dia sudah berada dalam keadaan yang baik, namun karena histori cedera panjangnya, kami harus berhati-hati dan tak akan memasukkannya ke dalam skuat untuk laga nanti (vs Arsenal)," kata Klopp dikutip dari laman resmi klub.

"Thiago agak sedikit berbeda. Dia tidak akan menepi begitu lama, tapi untuk saat ini kami masih harus melihat kondisinya," tuturnya menambahkan.

Pelatih asal Jerman itu juga mengungkap kondisi Naby Keita, Stefan Bajcetic, dan Calvin Ramsay yang diperkirakan bakal absen cukup lama.

Dari kubu Arsenal, Mikel Arteta memastikan kondisi Bukayo Saka untuk pertandingan kali ini sudah membaik setelah dicadangkan karena sakit. Namun, sisanya belum ada perubahan, termasuk William Saliba yang tak akan ikut ke Anfield.

Adapun pemain Arsenal yang cedera adalah Eddie Nketiah, Takehiro Tomiyasu, William Saliba, dan Mohamed Elneny. "Tidak ada perubahan (pemain) signifikan, beberapa pemain kami masih cedera," ujar Arteta.

"Kami berharap salah satu dari mereka sudah bisa berlatih, tapi kami harus memastikannya terlebih dahulu dan tidak akan memberi tahu siapa pemain itu," kata bos Arsenal itu menambahkan.

LIVERPOOL FC

