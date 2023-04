Jadwal Bola Minggu 9 April 2023: Ada Persib Bandung, Atletico Madrid, Juga Liverpool vs Arsenal

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 9-10 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Simak jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

Jadwal Liga 1 akan menampilkan laga pekan ke-33. Hari ini ada dua pertandingan yang akan berlangsung, salah satunya disiarkan langsung oleh Indosiar.

Simak jadwalnya:

20:30 Persita Tangerang vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio)

20:30 Borneo FC vs Rans Nusantara FC (Vidio).

Keepat tim akan berusaha memperbaiki atau mempertahakan posisinya dalam klasemen. Saat ini kompetisi Liga 1 sudah dijuarai PSM Makassar. Tiga tim terbawah klasemen juga dipastikan aman karena sistem degradasi dihapus untuk musim ini.

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan menampilkan laga pekan ke-30. Malam ini ada laga besar yang akan tersaji: Liverpool vs Arsenal.

Liverpool akan menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 43. Arsenal ada di urutan pertama dengan nilai 72.

Inilah jadwalnya (live Vidio):

20:00 Leeds United vs Crystal Palace

22:30 Liverpool vs Arsenal.

Liga Spanyol

Kompetisi Liga Spanyol akan menghadirkan pertandingan pekan ke-28. Malam ini hanya akan ada empat pertandingan yang akan berlangsung. Simak jadwalnya (live Bein Sport dan Vidio):

19:00 Real Valladolid vs Real Mallorca

21:15 Real Betis vs Cadiz

23:30 Almeria vs Valencia

02:00 Rayo Vallecano vs Atletico Madrid.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman memasuki pekan ke-27. Malam ini ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, yang disiarkan oleh Mola TV.

20:30 Gladbach vs Wolfsburg

22:30 Bochum vs VfB Stuttgart

00:30 Hoffenheim vs Schalke.

Liga Prancis

Malam ini ada sejumlah laga Liga Prancis pekan ke-30. Simak jadwalnya (live Vidio):

18:00 Lyon vs Rennes

20:00 AC Ajaccio vs Auxerre

20:00 Montpellier vs Toulouse

20:00 Reims vs Brest

20:00 Troyes vs Clermont

22:05 Nantes vs Monaco

01:45 Lorient vs Marseille.

