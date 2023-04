Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-30 Sudah Usai: Simak Rekap Hasil, Top Skor, dan Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga Inggris pekan ke-30 sudah tuntas digelar. Laga Liverpool vs Arsenal, pada Minggu malam, 9 April 2023, menjadi penutup jadwal pekan tersebut.

Liverpool bermain 2-2 saat menjamu Arsenal di Stadion Anfield. Arsenal sempat unggul lebih dulu melalui Gabriel Martinelli dan Gabriel Jesus, The Reds menyamakan kedudukan lewat Mohamed Salah dan Roberto Firmino.

Hasil imbang ini membuat Liverpool tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 44 poin dari 29 laga. Sedangkan Arsenal masih kokoh di peringkat pertama dengan torehan 73 poin dari 30 pertandingan.

Dalam laga lain, Minggu malam, Crystal Palace mampu membalikkan keadaan untuk menghajar Leeds United dengan skor 5-1 di Stadion Elland Road, Leeds.

Sempat unggul lebih dahulu melalui gol Patrick Bamford, Leeds kemudian kebobolan oleh gol Marc Guehi, Jordan Ayew (2), Eberechi Eze, dan Odsonne Edouard.

Kemenangan ini mengantarkan Crystal Palace naik ke posisi 12 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 33 poin dari 30 laga. Sedangkan Leeds United tertahan di peringkat 16 dengan torehan 29 poin.

Pada hari sebelumnya, Manchester United mengalahkan Everton 2-0. Manchester City menang 4-1 di markas Southampton. Sedangkan Chelsea keok 0-1 di kandang Wolves.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-31 akan bergulir mulai 15 April 2023. Pertandingan yang akan tersaji antara lain Manchester City vs Leicester City, Chelsea vs Brighton, Notteingham vs Manchester United, Leeds United vs Liverpool, serta West Ham vs Arsenal.

Jadwal nanti juga akan menjadi lanjutan persaingan berebut posisi top skor. Erling Haaland kini masih menempati posisi teratas daftar tersebut dan akan sulit dikejar. Penyerang Manchester City ini sudah mengemas 30 gol, unggul 7 dari Harry Kane (Tottenham).

