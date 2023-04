Rekap Hasil Liga Europa Leg Pertama Perempat Final: Manchester United vs Sevilla 2-2, Juventus Menang, AS Roma Keok

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari, 14 April 2023, menampilkan rangkaian pertandingan leg pertama babak perempat final. Manchester United seri, Juventus menang, sedangkan AS Roma kalah.

Manchester United hanya mampu bermain 2-2 saat menjamu Sevilla di Old Trafford. Sempat unggul dua gol, klub Liga Inggris itu kemudian kebobolan dua kali oleh gol bunuh diri.

Kedua gol MU diborong Marcel Sabitzer (menit 14 dan 21). Sedangkan gol Sevilla tercipta dari bunuh diri Tyrel Malacia (85) dan Harry Maguire (90+3).

Juventus juga memenangi pertandingan leg pertama melawan Sporting. Berlaga di kandang sendiri, tim asal Italia itu mengalahkan lawannya, yang berasal dari Portugal, dengan skor 1-0. Gol Si Nyonya Tua dicetak oleh Federico Gatti (73).

Dalam pertandingan lain, AS Roma takluk 0-1 saat berlaga di markas Feyenoord. Klub Liga Italia itu gagal memanfaatkan peluang emas meraih gol pada menit ke-43, ketika Lorenzo Pellegrini gagal menjebol gawang lawan dari eksusi penalti. Mereka akhirnya kebobolan oleh gol Mats Wieffer pada menit ke-53.

Hasil Liga Europa

(Leg pertama perempat final)

Feyenoord vs AS Roma 1-0

Bayer Leverkusen vs Union SG 1-1

Juventus vs Sporting Lisbon 1-0

Manchester United vs Sevilla 2-2.

Leg kedua babak perempat final Liga Europa akan berlangsung Jumat dinihari pekan depan, 21 April 2023.

