Hasil - Klasemen Liga Spanyol Pekan Ke-31: Girona vs Real Madrid 4-2, Valentin Castellanos Borong 4 Gol

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Spanyol pada Rabu dinihari, 26 April 2023, menampilkan rangkaian laga pekan ke-31. Real Madrid takluk 2-4 di markas Girona.

Dalam laga di Stadion Montilivi, Girona, itu, Valentin Castellanos menjadi momok bagi pertahanan Real Madrid. Pemain ini memborong keempat gol tuan rumah, pada menit ke-12, 24, 46, dan 62.

Real Madrid hanya mampu membalas dua gol, pada menit ke-34 dan 85. Gol tersebut diceploskan Vinicius Jr dan Lucas Vasquez.

X

Valentin Castellanos merupakan pemain kelima yang mampu mencetak tiga gol atau lebih ke gawang Real Madrid dalam satu pertandingan di Liga Spanyol. Keempat pemain lainnya adalah Xabi Prieto pada 2013, Lionel Messi pada 2014, Luis Suarez pada 2018, dan Carlos Soler pada 2020.

Castellanos juga mencatatkan diri sebagai pemain pertama di abad ke-21 yang mampu mencetak empat gol ke gawang Real Madrid. Ia sekaligus mengantar Girona naik ke posisi kesembilan klasemen sementara dengan nilai 41.

Bagi Real Madrid, hasil ini membuat peluang mereka untuk mengejar Barcelona semakin mengecil. Mereka kini mengemas nilai 65, tertinggal 11 poin dari Barcelona.

Jika Barcelona berhasil menang lawan Rayo Vallecano, malam nanti, jarak tersebut akan melebar menjadi 14 poin. Dengan tujuh pertandingan tersisa, Barcelona sudah kian dekat dengan gelar juara.

Dalam pertandingan lainnya, Osasuna mengalahkan Cadiz 1-0, sedangkan Real Betis dan Real Sociedad bermain imbang 0-0.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-31 akan berlanjut Rabu malam ini. Selain ada laga Rayo Vallecano vs Barcelona, juga akan hadir pertandingan Atletico Madrid vs Mallorca, Getafe vs Almeria, Celta Vigo vs Elche.