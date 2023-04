Jelang Manchester City vs Arsenal, Mikel Arteta Harap-harap Cemas Tunggu Kondisi William Saliba

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Arsenal Mikel Arteta masih menunggu kabar terbaru kondisi William Saliba menjelang pertandingan Liga Inggris pekan ke-33 kontra Manchester City pada Kamis dinihari WIB, 27 April 2023. Pemain asal Prancis itu hampir pasti absen dalam laga tersebut.

"Sangat disayangkan untuk dia, hingga saat ini belum ada perkembangan positif terkait cederanya. Jadi, kami masih menunggu (kabar dari dokter)," ujarnya dikutip dari situs resmi klub.

Saliba mengalami cedera punggung dalam duel melawan Sporting Lisbon di Liga Europa pada Maret lalu. Sejak saat itu, dia belum kembali merumput bersama The Gunners.

Arteta masih berharap William Saliba dapat segera pulih dari cedera sebelum musim berakhir. Namun, hal itu belum bisa dipastikan. Pemain berusia 22 tahun itu belum ikut berlatih dan tidak ada dalam rombongan skuad ke Manchester.

"Kami melakukan persiapan untuk pertandingan kali ini dan berikutnya tanpa dia. Tentu kami harus tetap melewati pekan-pekan yang akan datang selanjutnya," kata mantan pemain Everton tersebut.

Saat ini Arsenal masih berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan perolehan 75 poin dari 32 laga. Sementara Manchester City ada di peringkat kedua dengan 70 poin dari 30 pertandingan yang sudah dimainkan.

Meski jarak dengan pesaing terdekat makin terpapas, Arteta masih yakin bahwa anak asuhnya dapat mengangkat trofi di akhir musim. Namun, dia tetap tidak mau meremehkan skuad Pep Guardiola yang memiliki catatan apik dalam persaingan juara Liga Inggris dalam enam hingga tujuh tahun terakhir.

"Seratus persen yakin (Arsenal juara Liga Inggris), tapi kami tahu dari awal Manchester City adalah tim yang harus dikalahkan. Kami akan bertandang ke Etihad Stadium dan setelah itu masih ada lima pertandingan lain yang tak kalah sulit. Semua laga tersebut penting bagi kami," kata Arteta.

Pertandingan Manchester City vs Arsenal pada pekan ke-33 Liga Inggris ini akan berlangsung di Etihad Stadium pada Kamis dinihari WIB, 26 April 2023. Dari lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, The Citizen menyapu bersih kemenangan atas The Gunners.

