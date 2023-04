Jadwal Bola 27 April 2023: Tottenham vs Man United di Liga Inggris, Juga Ada Liga Spanyol dan Coppa Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu malam hingga Rabu dinihari, 27-28 April 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Coppa Italia.

Dari Liga Inggris akan hadir tiga pertandingan pekan ke-33. Laga menarik akan tersaji, yakni Tottenham vs Manchester United.

Tottenham akan berusaha bangkit. Dua kekalahan beruntun membuat mereka terlempat ke posisi ketujuh klasemen dengan nilai 53, tertinggal enam angka dari MU yang ada di posisi keempat dan masih memiliki dua laga tertunda.

Jadwal Liga Inggris lainnya yang akan hadir malam ini adalah Everton vs Newcastle United dan Southampton vs Bournemouth.

Dari Liga Spanyol akan hadir jadal pekan ke-31. Malam ini akan berlangsung tiga laga, yakni Valencia vs Valladolid, Villarreal vs Espanyol. dan Athletic Bilbao vs Sevilla.

Malam ini juga akan berlangsung leg kedua semifinal Coppa Italia. Fiorentina akan menjamu Cremonese dengan mengantongi keunggulan 2-0. Mereka akan berusaha untuk merebut tiket final, menyusul Inter Milan yang sudah lolos dengan menyingkirkan Juventus.

Simak jadwal selengkapnya:

Liga Inggris

(Pekan ke-33, live Vidio)

Jumat, 28 April 2023

01:45 Everton vs Newcastle United

01:45 Southampton vs Bournemouth

02:15 Tottenham vs Manchester United.

Liga Spanyol

(Pekan ke-31, live Bein Sport, Vidio)

Jumat, 28 April 2023

00:30 Valencia vs Valladolid

00:30 Villarreal vs Espanyol

03:00 Athletic Bilbao vs Sevilla.

Coppa Italia

(Semifinal leg kedua, live TVRI)

02:00 Fiorentina vs Cremonese (Fiorentina unggul 2-0).

