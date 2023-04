Prediksi Fulham vs Manchester City di Pekan Ke-34 Liga Inggris: Peluang The Citizens Rebut Puncak Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Fulham vs Manchester City akan hadir pada pekan ke-34 Liga Inggris, Minggu malam, 30 April 2023. Kedua tim berhadapan di Stadion Craven Cottage mulai 20.00 WIB.

Man City, yang merupakan juara bertahan, berpeluang memuncaki klasemen jika menang dalam laga ini. Mereka kini hanya terpaut dua poin dari Arsenal yang baru akan tampil pada Selasam, melawan Chelsea.

Pep Guardiola dan skuatnya meraih kemenangan krusial 4-1 atas Arsenal di pekan ke-33. Hasil itu mengubah peta persaingan di trek juara liga musim ini. Dengan menyimpan dua laga tersisa, Man City kini hanya berjarak dua poin dari Arsenal.

The Citizens juga telah merangkai tujuh kemenangan beruntun di Liga Inggris setelah menghancurkan The Gunners di Stadion Etihad pada Rabu lalu. Bomber mereka Erling Haaland mencetak brace dan satu assist, menambah koleksi golnya di liga menjadi 33 (dari 28 laga) musim ini, atau rata-rata 1,14 gol per pertandingan.

Man City kini difavoritkan kembali menjadi juara Liga Inggris untuk kelima kalinya dalam enam musim terakhir. Setelah bermain mengejar ketinggalan di sebagian besar musim, City akhirnya memiliki momentum dan kemenangan di Craven Cottage akan membawa mereka melewati Arsenal ke posisi terdepan.

Guardiola dan anak buahnya tak terkalahkan dalam 17 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi.

“Tentu saja saya lebih suka posisi saat ini karena sekarang (penentuan gelar juara) ada di tangan kita,” kata Guardiola. "Saya ingin dua pertandingan ini menghasilkan enam poin."

Man City telah mengalahkan Fulham sebanyak 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012, termasuk kemenangan 2-1 musim ini di Etihad.

Mereka juga mencetak setidaknya dua gol dalam 14 bentrokan terakhir melawan The Cottagers di semua kompetisi.

Sementara, Fulham meski baru menelan kekalahan 0-1 dari Aston Villa tetap berada di urutan kesepuluh yang menjadi posisi tertinggi mereka di Liga Premier dalam lebih dari 10 tahun.

Pelatih Marco Silva sendiri mengaku tidak akan menerapkan taktik khusus untuk meredam beberapa pemain kunci Man City.

“Kami lebih suka melihat dengan cara yang berbeda, untuk melihat secara kolektif. Mereka kuat, salah satu tim terbaik di dunia, jika bukan yang terbaik dan jelas tim terbaik di kompetisi ini,” ujar pelatih asal Portugal itu.

Kondisi Terkini Tim:

Fulham tanpa Willian mengalami cedera dalam sesi latihan. The Cottagers juga tanpa Aleksandar Mitrovic yang diskors dan bek Layvin Kurzawa yang cedera.

Manchester City tak akan diperkuat Nathan Ake. Pep Guardiola harus kehilangan pemain ini karena cedera di pertandingan nanti.

Perkiraan Susunan Pemain

Fulham (4-2-3-1): Leno; Tete, Adarabioyo, Ream, Robinson; Reed, Palhinha; James, Pereira, Solomon; Decordova-Reid

Pelatih: Marco Silva

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Dias, Laporte; Stones, Rodri; Mahrez, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland

Pelatih: Pep Guardiola

Head-to-Head

54 laga

32 Manchester City menang

11 Fulham menang

11 imbang.

Prediksi Fulham vs Manchester City

Melihat perbandingan performa terkini kedua tim, posisi klasemen, juga materi pemain yang dimiliki, Manchester City lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan ini.

