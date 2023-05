Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Brighton vs Manchester United 1-0, Setan Merah Gagal Naik ke Posisi 3 Besar

TEMPO.CO, Jakarta - Manchester United mendapat pukulan pada laga tunda pekan ke-28 Liga Inggris. Mereka takluk 0-1 saat berlaga di kandang Brighton, Stadion Falmer, Jumat dinihari, 5 Mei 2023.

Gol penalti di injury time yang dicetak Alexis Mac Allister menjadi mimpi buruk Setan Merah. Mereka menderita kekalahan keduanya dalam tujuh laga terakhir di Premier League.

Kekalahan ini menggagalkan upaya Manchester United naik ke posisi ketiga klasemen pun gagal. Mereka tetap di posisi keempat dengan nilai 63, tertinggal dua angka dari Newcastle.

Brighton meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Mereka naik ke posisi keenam, melewati Tottenham Hotspur dan Aston Villa, dengan mengemas nilai 55, unggul satu angka dari dua rivalnya itu.

Jadwal Liga Inggris akan kembali bergulir pada akhir pekan ini, menampilkan matchday ke-35. Man United akan berlaga di kandang West Ham pada Minggu malam. Arsenal akan menyambangi Newcastle di hari yang sama, sedangkan Man City akan menjamu Leeds United sehari sebelumnya.

Rekap Hasil Liga Inggris Laga Tunda Pekan Ke-28

Kamis, 4 Mei 2023

Liverpool vs Fulham 1-0

Manchester City vs West Ham 3-0.

Jumat, 5 Mei 2023

Brihgton vs Manchester United 1-0

Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-35

(Live Vidio)

Sabtu, 6 Mei 2023

21:00 Bournemouth vs Chelsea

21:00 Manchester City vs Leeds

21:00 Tottenham vs Crystal Palace

21:00 Wolves vs Aston Villa

23:30 Liverpool vs Brentford.

Minggu, 7 Mei 2023

22:30 Newcastle United vs Arsenal

Senin, 8 Mei

01:00 West Ham vs Manchester United

21:00 Fulham vs Leicester

23:30 Brighton vs Everton

Selasa, 9 Mei 2023

02:00 Nottingham vs Southampton.

Klasemen Liga Inggris



