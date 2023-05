Napoli Juara Liga Italia 2022-23, Simak Klasemen Terkini dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Napoli berhasil menjuarai Serie A Liga Italia untuk ketiga kalinya dan yang pertama kali dalam 33 tahun terakhir. Scudetto itu diraih Jumat dinihari, setelah mereka beramin 1-1 di markas Udinese.

Kebobolan oleh gol Sandi Lovric (menit 13), Napoli mampu meraih hasil imbang berkat gol Victor Osimhen (52). Hasil ini sudah cukup mengantar mereka meraih scudetto.

Pemain Napoli Victor Osimhen saat merayakan gol ke gawang Udinese. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Dengan lima laga tersisa, Napoli tak mungkin tergoyahkan dari puncak klasemen Liga Italia musim 2022-23. Mereka kini mengemas nilai 80 dari 33 laga, unggul 16 angka dari Lazio di posisi kedua.

Kemenangan Napoli mengakhiri penantian panjang Napoli untuk juara, yang telah berlangsung selama 33 tahun. Sebelumnya mereka pernah dua kali juara, di era Diego Maradona, pada 1986-87 dan 1989-90.

Keberhasilan Napoli menjadi juara tak lepas dari peran Osimhen. Ia sudah mencetak 22 gol musim ini, sekaligus menjadi top skor dengan keunggulan tiga gol dari Lautaro Martinez (Inter Milan).

Simak rekap hasil Liga Italia pekan ke-33 dan klasemennnya:

Rekap hasil

Rabu, 3 Mei 2023

Atalanta vs Spezia 3-2

Juventus vs Lecce 2-1

Salernitana vs Fiorentina 3-3

Sampdoria vs Torino 0-2

AC Milan vs Cremonese 1-1

Lazio vs Sassuolo 2-0

Monza vs AS Roma 1-1

Verona vs Inter 0-6.

Jumat, 5 Mei 2023

Empoli vs Bologna 3-1

Udinese vs Napoli 1-1.

Klasemen Liga Italia