Lionel Messi Raih Penghargaan Laureus, Dinobatkan sebagai Olahragawan Terbaik Pria di Dunia 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Lionel Messi meraih penghargaan dari Laureus Award. Bintang Paris Saint-Germain (PSG) itu dinobatkan sebagai Laureus Sportsman of the Year atau Olahragawan Pria Terbaik di Dunia 2023.

Dalam acara Laureus World Sports Awards yang digelar di Paris, Senin malam waktu setempat, 8 Mei 2023, Messi yang berhasil membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia 2022 di Qatar, juga menerima penghargaan bersama tim nasional negaranya sebagai tim terbaik tahun ini versi Laureus.

Messi menjadi atlet pertama yang meraih Sportsman of the Year Award dan World Team of the Year Award pada tahun yang sama. Ini adalah penghargaan keduanya.

Pesepak bola berusia 35 tahun ini sebelumnya meraih penghargaan yang sama untuk individu pada 2020. Kala itu, dia berbagi dengan pembalap Formula 1 Lewis Hamilton.

"Saya senang mengetahui nama-nama legenda luar biasa yang memenangkan penghargaan Laureus Sportsmann of the Year sebelum saya: (Michael) Schumacher, (Tiger) Woods, (Rafael) Nadal, (Roger) Federer, (Usain) Bolt, (Lewis) Hamilton, (Novak) Djokovic... kehormatan yang spesial ini," kata Messi dikutip dari Reuters.

Atlet Jamaika, Fraser-Pryce yang tampil luar biasa pada 2022, termasuk memenangkan emas dari nomor 100 meter di Kejuaraan Atletik Dunia, juga meraih penghargaan di ajang ini.

Petenis Spanyol, Carlos Alcaraz, yang memenangkan Grand Slam AS Open 2022 dan naik ke peringkat satu ATP, dinobatkan sebagai Laureus World Breakthrough of the Year.

Pesepak bola Christian Eriksen, yang pulih setelah mengalami serangan jantung di Euro pada 2021 telah kembali bermain di Liga Inggris bersama Brentford lalu bergabung ke Manchester United pada musim panas lalu, sebelum tampil di Piala Dunia 2022 bersama Denmark, menerima penghargaan Laureus Word Comeback of the Year.

Nominasi Luareus World Sports Awards dipilih oleh media global. Kemudian untuk pemenangnya ditentukan oleh 71 anggota Laureus World Sports Academy. Penghargaan Laureus ini telah digelar setiap tahun sejak 2000.

Daftar pemenang:

World Sportsman of the Year Award: Lionel Messi

World Sportswoman of the Year Award: Shelly-Ann Fraser-Pryce

World Team of the Year Award: Argentina

Men’s Football Team World Breakthrough of the Year Award: Carlos Alcaraz World Comeback of the Year Award: Christian Eriksen

World Sportsperson of the Year with a Disability Award: Catherine Debrunner

World Action Sportsperson of the Year Award: Eileen Gu

Laureus Sport for Good Award: TeamUp

REUTERS

