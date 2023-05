Jadwal Bola Kamis 25 Mei 2023: MU vs Chelsea, Juga ada Liga Spanyol dan Piala Dunia U-20

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 25-26 Mei 2023, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Piala Dunia U-20.

Liga Inggris akan menampilkan laga tunda pekan ke-32. Manchester United akan menjamu Chelsea di Old Trafford.

MU kini menempati posisi keempat klasemen unggul tiga poin dari Liverpool yang hanya menyisakan satu laga. Mereka akan bisa meraih tiket Liga Champions musim depan bila mampu meraih poin di laga ini.

Bagi Chelsea laga ini sudah tak banyak berarti. Mereka menempati posisi ke-12 dan hanya bisa maksimal naik ke posisi ke-11 bila menang dalam dua laga sisanya.

Dari Liga Spanyol akan hadir pekan ke-36. Malam ini ada dua laga yang akan berlangsung Mallorca vs Valencia dan Osasuna vs Athletic Bilbao.

Sementara itu dari Piala Dunia U-20 2023 akan hadir empat laga berbeda. Prancis, Inggris, dan Korea Selatan akan bermain.

Inilah jadwal bola selengkapnya:

Liga Inggris

(Laga tunda pekan ke-32)

02:00 Manchester United vs Chelsea (Vidio).

Liga Spanyol

(Pekan ke-36, live Ben Sport, Vidio)

00:30 Mallorca vs Valencia

02:30 Osasuna vs Athletic Bilbao.

Piala Dunia U-20 2023

01:00 Prancis vs Gambia

01:00 Uruguay vs Inggris

04:00 Iraq vs Tunisia

04:00 Korea Selatan vs Honduras.

