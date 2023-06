Daftar Lengkap Tim yang Lolos Perempat Final Piala Dunia U-20 2023 dan Jadwal Pertandingannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan babak 16 besar Piala Dunia U-20 2023 sudah tuntas digelar. Sebanyak delapan tim selanjutnya akan bersaing di babak perempat final.

Dari rangkaian laga 16 besar yang berakhir Jumat dinihari, 2 Juni 2023, muncul sejumlah kejutan. Tuan rumah Argentina, yang juga merupakan tim paling sering juara, tersingkir. Mereka takluk 0-2 dari Nigeria.

Inggris juga kandas. Mereka dikalahkan Italia dengan skor 2-1. Kini Timnas Italia menjadi unggulan untuk menjadi juara, bersama Brasil yang juga melaju setelah menang 4-1 atas Tunisia.

Israel, yang tampil sebagai debutan, juga lolos setelah menang 1-0 atas Uzbekistan. Wakil dari Asia, Korea Selatan juga melaju, berkat kemenangan 3-1 atas Ekuador.

Rekap Hasil Piala Dunia U-20 2023

(Babak 16 Besar)

Hasil Rabu dinihari, 31 Mei 2023

Amerika Serikat vs Selandia Baru 4-0

Uzbekistan vs Israel 0-1.

Hasil Kamis dinihari, 1 Juni 2023

Brasil vs Tunisia 4-2

Kolombia vs Slovakia 5-1

Argentina vs Nigeria 0-2

Inggris vs Italia 1-2.

Hasil Jumat dinihari, 2 Juni 2023

Gambia vs Uruguay 0-1

Ekuador vs Korea Selatan 2-3.

Daftar Negara yang Lolos Perempat final Piala Dunia U-20 2023:

1. Amerika Serikat

2. Israel

3. Brazil

4. Kolombia

5. Italia

6. Nigeria

7. Uruguay

8. Korea Selatan

Jadwal Perempat Final Piala Dunia U-20 2023:

Minggu, 4 Juni 2023

00.30 Israel vs Brasil

04.00 Kolombia vs Italia

Senin, 5 Juni 2023

00.30 Nigeria vs Korea Selatan

04.00 Amerika Serikat vs Uruguay.

