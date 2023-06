Hasil Piala Dunia U-20 2023: Korea Selatan dan Uruguay Lolos ke Semifinal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Piala Dunia U-20 2023 pada Senin dinihari, 5 Juni, menampilkan dua pertandingan perempat final. Timnas Korea Selatan dan Uruguay lolos.

Korea Selatan mengalahkan Nigeria 1-0 dalam pertandingan di Estadio Unico Madre de Ciudades, Santiago, Artentina. Kemenangan itu diraih setelah melewati babak perpanjangan waktu.

Kedua tim bermain 0-0 hingga waktu normal usai. Gol sundulan Choi Seokhyun pada menit ke-95 kemudian menjadi penentu kemenangan Korea.

Taegeuk Warriors akan berusaha mencapai final untuk kedua kalinya secara beruntun. Pada 2019, di Polandia, mereka lolos ke semifinal, mengalahkan Ekuador 1-0 untuk melaju ke final. Sayang di partai puncak mareka kalah 1-3 dari Polandia.

Kini, mereka akan berusah melakukan penebusan pada Jumat WIB, 9 Juni 2023, saat menghadapi Italia di babak semifinal.

Uruguay Lolos

Dalam laga lain di stadion sama, Uruguay lolos setelah mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 2-0. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Anderson Duarte dan gol bunuh diri Joshua Wynder.

Uruguay selanjutnya akan bertemu Israel di semi final pada hari Jumat WIB. Sehari sebelumnya Israel lolos setelah secara mengejutkan menyingkirkan Brasil.

Uruguay tampil dominan dalam laga ini. Mereka kini menorehkan rekor 15 kali tak kebobolan (clean sheet) dalam pertandingan Piala Dunia FIFA U-20.

Rekap Hasil Piala Dunia U-20 2023

Israel vs Brasil 3-2

Kolombia vs Italia 1-3

Korea Selatan vs Nigeria

Amerika Serikat vs Uruguay.

Jadwal Semifinal Piala Dunia U-20 2023

Jumat, 9 Juni 2023

00.30 Uruguay vs Israel

04.00 Italia vs Korea Selatan.

