Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024: Timnas Portugal Kalahkan Bosnia, Belgia Tertahan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Minggu dinihari, 18 Juni 2023, menampilkan rangkaian pertandingan Kualifikasi Euro 2024. Timnas Portugal menang, sedangkan Belgia tertahan.

Simak rangkumannya:

Portugal Menang

Timnas Portugal menang 3-0 saat menjamu Bosnia dalam matchday ketiga Grup J. Bruno fernandes tampil cemerlang. Ia memborong dua gol dan memberi satu assist.

Portugal membuka keunggulan lewat gol Bernardo Silva pada menit ke-44. Fernendes menjadi pemberi umpan untuk gol ini.

Pemain Manchester United itu kemudian melengkapi assist tersebut dengan dua gol pada menit ke-77 dan 90+3. Gol pertamanya tercipta dari umpan Ruben Neves, sedangkan yang kedua dengan memanfaatkan bola rebound.

Cristiano Ronaldo tampil buat Portugal dalam laga ini. Namun, pemain Al Nassr ini tak banyak berperan dalam kemenangan tersebut. Ia melakukan 42 sentuhan bola dengan akurasi umpan 77 persen. Tak ada tembakan terarah ke gawang lawan yang berhasil ia lakukan.

Kemenangan ini menjadi yang ketiga dari tiga pertandingan yang diraih Portugal. Mereka memuncaki klasemen Grup J dengan sembilan poin, unggul dua angka dari Slovakia. Bosnia turun ke posisi empat dengan koleksi tiga poin.

Belgia Tertahan

Belgia hanya mampu bermain 1-1 saat menjamu Austria di Grup I. Mereka kebobolan pada menit ke-21, oleh gol bunuh diri Orel Mangaladan membalas lewat gol Romelu Lukaku pada menit ke-62.

Belgia kini menempati posisi kedua klasemen dengan nilai empat dari dua laga, tertinggal tiga angka dari Austria yang sudah bermain tiga kali.

Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024

Portugal vs Bosnia & Herzegovina 3-0

Belgia vs Austria 1-1

Albania vs Moldova 2-0

Islandia vs Slovakia 1-2

Kepulauan Faroe vs Republik Cek 0-3

Siprus vs Georgia 1-2.

