Hasil FIFA Matchday: Brasil dan Jerman Kalah, Malaysia Menang 10-0

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Selasa malam hingga Rabu dinihari, 20-21 Juni 2023, menampilkan rangkaian laga persahabatan FIFA Matchday. Timnas Brasil dan Jerman sama-sama kalah. Sedangkan Malaysia menang 10-0.

Brasil takluk 2-4 saat menghadapi Senegal dalam laga di Estadio Jose Alvalade. Dua gol Senegal diborong Sadio Mane. Dua gol lainnya dicpeloskan Habib Diallo dan dari bunuh diri Marquinhos. Gol Brasil dicpeloskan Lucas Paqueta dan Marquinhos.

Ini menjadi kekalahan kedua yang dialami Brasil dalam tiga pertandingan persahabatan setelah Piala Dunia 2022. Sebelumya mereka dikalahkan Maroko 1-2 dan menang atas Guinea 4-1.

Senegal tak terkalahkan dalam lima laga terakhirnya, termasuk bermain 1-1 dengan Benin dalam pertandingan sebelumnya di Kualifikasi Piala Afrika.

Dalam pertandingan lain, Jerman juga kalah. Mereka takluk 0-2 saat menjamu Kolombia di Veltins-Arena, Gelsenkirchen. Dua gol kemenangan Kolombia tercipta di babak kedua, lewat aksi Luis Diaz dan eksekusi penalti Juan Cuadrado.

Ini menjadi kegagalan menang kedua yang dialami Jerman secara beruntun. Sebelumnyatuan rumah Euro 2024 bermain imbang 3-3 melawan Ukraina.

Dalam pertandingan FIFA Matchday lain, Malaysia menang 10-0 saat melawan Papua Nugini. Afif Aiman memborong empat gol, sedangkan Paulo Josue mencetak tiga gol.

Sementara itu, Cina mengalahkan Palestina 2-0,

Korea Selatan ditahan El Salvador 1-1, dan Jepang menekuk Peru 4-1.

Hasil Laga FIFA Matchday

Jerman vs Kolombia 0-2

Brasil vs Senegal 2-4

Aljazair vs Tunisia 1-1

Malaysia Papua Nugini 10-0

Vietnam Suriah 1-0

Cina vs Palestina 2-0

Korea Selatan vs El Salvador 1-1

Jepang vs Peru 4-1

Montenegro vs Republik Cek 1-4.

