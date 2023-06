Kesepakatan Belum Resmi Diumumkan, Kai Havertz Sudah Pamer Kostum Arsenal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kai Havertz akan menyelesaikan transfer di antara klub London dari Chelsea ke Arsenal. Marca melaporkan pada Senin, 26 Juni 2023, bahwa meskipun pengumuman resmi masih tertunda, tampaknya salah satu pengguna Twitter, @TikiTakaConnor, telah mendapatkan foto Havertz yang mengenakan seragam kandang baru Arsenal untuk musim 2023-2024, yang menunjukkan bahwa transfer mahal itu sudah selesai.

Welcome to the biggest club in London @kaihavertz29 pic.twitter.com/aFFlvMXPqj — Connor Humm (@TikiTakaConnor) June 26, 2023

Ketertarikan Arsenal pada Havertz—pemenang Liga Champions bersama Chelsea pada 2021—muncul pada awal musim panas ini. Gambar yang bocor mengikuti laporan Sky Sports yang mengatakan Havertz telah menandatangani kontrak lima tahun di Stadion Emirates, dengan klub menyelesaikan transfer 65 juta pound atau Rp 1,24 triliun dalam waktu dekat.

Havertz menghabiskan tiga musim di Chelsea setelah pindah ke Stamford Bridge dengan transfer senilai 62 juta pound dari Bayer Leverkusen. Namun dia berjuang untuk konsistensi selama bergabung dengan The Blues.

Pemain internasional Jerman itu mencetak 19 gol dalam 91 penampilan untuk Chelsea, yang berfokus pada transfer keluar agar tetap sejalan dengan regulasi Financial Fair Play.

Jadwal persahabatan pramusim Arsenal termasuk kunjungan ke Amerika Serikat, di mana runner-up Liga Premier akan mengunjungi Lapangan Audi Washington, D.C. untuk melawan tim All-Star Major League Soccer (MLS).

Transfer Havertz harus diselesaikan dan diumumkan jauh sebelum pertengahan Juli, ketika tur pramusim Arsenal membawanya ke AS. Dengan asumsi dirinya sehat, penggemar The Gunners di AS seharusnya tidak masalah menyaksikan Havertz mengenakan seragam baru The Gunners di Audi Field.

MARCA

