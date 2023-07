Hasil BRI Liga 1 Pekan Kedua: Arema FC vs Persib Bandung Berakhir 3-3, Gustavo Bikin Hat-trick

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Arema FC dan Persib Bandung bermain imbang dengan skor 3-3 dalam laga pekan kedua BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali, Jumat, 7 Juli 2023.

Pertandingan berlangsung ketat. Kedua tim saling berbalas gol. Arema FC memulai laga dengan baik. Mereka lebih dahulu unggul lewat gol Gustavo Almeida saat laga baru berlangsung enam menit. Persib menyamakan kedudukan empat menit kemudian lewat gol Ciro Alves.

Arema kembali unggul lewat gol kedua Gustavo. Kali ini ia mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-17.

Persib lagi-lagi mampu menyamakan kedudukan lewat gol David da Silva pada menit ke-38. Ciro Alves membawa Maung Bandung berbalik unggul pada menit ke-54.

Keunggulan Persib itu sirna menjelang akhir laga. Arema membalas lewat gol ketiga Gustavo pada ke-89, kali ini kembali lewat eksekusi penalti.

Hasil ini memastikan Persib gagal menang dalam dua laga awalnya. Sebelumnya mereka juga hanya bermain 1-1 dengan Madura United. Mereka kini menempai posisi ketujuh dengan nilai 2.

Arema FC ada di urutan ke-14 dengan nilai 1. Sebelumnya mereka kalah 0-1 dari Dewa United.

Hasil Sebelumnya: PSS Sleman Vs Persis Solo 2-2

Pada pertandingan yang berlangsung lebih awal, PSS Sleman bermain imbang 2-2 dengan Persis Solo di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Gol dari PSS Sleman lahir dari Ricky Cawor dan Wahyudi Hamisi. Sedangkan gol Persis Solo diceploskan Fernando Rodriguez dan Eky Taufik.

Hasil ini membuat PSS Sleman untuk sementara berada di posisi pertama klasemen Liga 1 Indonesia dengan raihan empat poin dari dua laga. Sedangkan Persis Solo menempati peringkat ke-13 dengan torehan satu poin.

Jadwal Berikutnya

Lanjutan jadwal BRI Liga 1 akan hadir kembali Sabtu, 8 Juli 2023. Ada empat pertandingan yang akan berlangsung, yakni:

15.00 Persebaya Vs Barito Putera (Indosiar, Vidio)

15.00 PSM Vs Dewa United (Vidio)

19.00 Persita Vs PSIS (Vidio)

19.00 Borneo FC Vs Bali United (Indosiar, Vidio).

