PSG Rekrut Gelandang Manuel Ugarte dari Sporting Lisbon

TEMPO.CO, Jakarta - Paris Saint-Germain telah merampungkan transfer gelandang Uruguay Manuel Ugarte dari klub Sporting Lisbon pada Jumat, 7 Juli 2023. Ugarte menjadi rekrutan resmi ketiga PSG di bursa transfer musim panas ini setelah mereka mendatangkan Milan Skriniar dari Inter Milan dan Marco Asensio dari Real Madrid.

"Paris Saint-Germain senang menyambut Manuel Ugarte ke dalam skuad utama untuk awal musim 2023-2024. Gelandang timnas Uruguay ini, yang mengenakan nomor punggung 4, telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun sampai 30 Juni 2028," tulis PSG di situs resmi berbahasa Inggris mereka.

Meski rincian transfernya tidak diungkapkan, media-media Prancis melaporkan bahwa PSG mengeluarkan sekitar 60 juta euro atau Rp 997,6 miliar untuk mendapatkan jasa pemain berusia 22 tahun itu.

