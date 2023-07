Al Ahli Dilaporkan Tawari Paul Pogba Kontrak Tiga Tahun Senilai Rp 1,66 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Paul Pogba dilaporkan telah menerima tawaran yang menggiurkan dari klub Arab Saudi Al Ahli dan Juventus telah memberi label harga yang terjangkau untuk pemain Prancis berusia 30 tahun itu. Pogba menyulut desas-desus baru-baru ini setelah terlihat di Jeddah.

Seperti dilaporkan Football Italia pada Selasa, 11 Juli 2023, kunjungan tersebut tampak bersifat pribadi. Laporan menunjukkan bahwa mereka mengunjungi fasilitas Al-Ittihad.

Klub-klub Arab Saudi telah menyebabkan gelombang di pasar transfer Eropa musim panas ini, menarik sejumlah bintang terkenal seperti Karim Benzema, Kalidou Koulibaly, dan Roberto Firmino.

