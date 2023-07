PSSI Bertemu Perwakilan Bundesliga Jerman dan Borussia Dortmund, 2 Topik Jadi Bahasan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PSSI menggelar pertemuan dengan perwakilan Bundesliga Jerman dan Borrusia Dortmund di GBK Arena Senayan, Jakarta, pada 17-18 Juni 2023. Kegiatan ini merupakan agenda lanjutan dari kerja sama antara PSSI dan Deutsche Fussball Liga (DFL) atau Liga Sepakbola Jerman.

Rombongan Bundesliga dan Borrusia Dortmund terdiri empat orang, yakni Head of the Academy Borussia Dortmund Christian Diercks, Head of Sales and Strategic Projects Bundesliga International Dennis Kittel, Manager International and New Business Borussia Dortmund Verena Leidinger, dan Manager Business Development and Marketing Bundesliga International Tizian Ibach.

Pada Senin, 17 Juli 2023, Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha Destria menerima rombongan tersebut dan menggelar rapat dan diskusi. Dikutip dari situs PSSI, diskusi soal kompetisi terutama kompetisi usia muda di Indonesia, serta pengembangan dan pembinaan pemain menjadi dua topik utama.

Rombongan Bundesliga dan Borrusia Dortmund melakukan kunjungan ke latihan tim U-17 Indonesia dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa 18 Juli 2023. Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri menemani rombongan dari Jerman tersebut.

Wakil Ketua Umum Zainudin Amali memuji kerja sama PSSI dan Bundesliga Jerman. Bersama Sekretaris Jenderal Yunus Nusi, politikus Golkar tersebut mengajak delegasi merapat. "Kami apresiasi kedatangan perwakilan Bundesliga dan Borrusia Dortmund. Hari ini kami banyak melakukan diskusi seperti pengembangan serta sistem kompetisi, timnas, organisasi dan lain-lain," kata Amali.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Teknik PSSI Indra Sjafri bersama rombongan Bundesliga Jerman di Stadion Madya GBK Jakarta pada Selasa, 18 Juli 2023. Doc. PSSI.

Pada 7 Juni lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, para wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengunjungi markas DFL di Frankfurt, Jerman. PSSI dan DFL bersepakat kerja sama dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) demi penguatan sepak bola Indonesia.

Penguatan tersebut difokuskan pada dua bidang utama. Pertama, memajukan kapasitas teknis dan keahlian olahraga. Kedua, memajukan struktur liga dan klub. Dalam nota kesepahaman tersebut, DFL dan PSSI berkomitmen untuk menyelenggarakan pelatihan dan berkolaborasi dalam pemasaran bersama, serta mendukung aktivitas inti dalam persepakbolaan.

Pilihan Editor: PSSI Gelar Pelatihan VAR Seri Kedua untuk Wasit Liga 1, Berlangsung hingga 20 Juli 2023