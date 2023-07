PSSI Jelaskan Penyebab Hukuman Pengurangan Poin Imbas Kerusuhan Suporter Belum Diterapkan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga pekan ketiga Liga 1 2023-2024, telah terjadi sejumlah kerusuhan suporter. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengatakan bakal menerapkan hukuman pengurangan poin kepada klub yang suporternya terlibat kerusuhan.

Namun, sampai detik ini, hukuman itu belum diterapkan. Ia menuturkan PSSI perlu mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan PT Liga Indonesia Baru (LIB) dan klub sebelum menerapkan hukuman pengurangan poin ke dalam aturan yang berlaku.

"Tentu kami perlu duduk bersama PT Liga Indonesia Baru. Kalau klub-klub setuju, ayo kita terapkan tahun ini. Saya sih maunya pekan ini, tapi kan tidak bisa begitu. Kita harus duduk bersama terlebih dahulu," ujar dia dalam jumpa pers di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juli 2023.

Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali yang turut hadir dalam jumpa pers mengatakan pihaknya baru saja menggelar rapat dengan PT LIB dan Komisi Disiplin PSSI untuk membahas beberapa hal, salah satunya wacana hukuman pengurangan poin.

"Kami menyamakan persepsi karena bisa jadi apa yang disampaikan Ketua Umum soal pengurangan poin belum terakomodasi di dalam aturan," tuturnya kepada wartawan.

Pria yang juga menjabat sebagai Komisaris PT LIB dan PT Garuda Sepak Bola Indonesia itu mengatakan saat ini Komisi Disiplin menentukan hukuman berdasarkan kode disiplin 2023. Bisa jadi, hukuman pengurangan poin itu belum terakomodasi di dalamnya sehingga perlu waktu untuk bisa diterapkan.

"Tentu tidak bisa serta merta apa yang kami inginkan langsung bisa masuk ke situ, tapi untuk jalan keluarnya PT LIB sudah sepakat jika masih ada hal-hal yang perlu diakomodasi, maka ada ruangnya di regulasi," kata Amali.

Sebelumnya, beberapa kerusuhan terjadi di Liga 1 2023-2024. Mulai dari pekan perdana dalam laga Persis Solo vs Persebaya Surabaya di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada 1 Juli; pekan kedua PSM Makassar vs Dewa United di Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, pada 8 Juli; hingga yang terakhir pada pekan ketiga dalam duel Persik Kediri vs Arema FC di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, pada 15 Juli lalu.

Sejauh ini, hukuman yang diberikan baru sebatas denda dan larangan penggunaan atribut serta datang ke stadion bagi penonton tim tamu.

