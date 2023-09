Jadwal Bola Rabu 27 September 2023: Asian Games 2023, Liga 2, Carabao Cup, Liga Spanyol, Liga Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Rabu hingga Kamis pagi, 27-28 September 2023, akan menampilkan pertandingan Asian Games 2023, Liga 2, Carabao Cup, Liga Spanyol, Liga Italia, MLS.

Dari arena Asian Games 2023 akan hadir sejumlah laga babak 16 besar, termasuk Iran vs Thailand , Cina vs Qatar, Korea Selatan vs Kirgistan. Indonesia baru akan bermain Kamis sore, melawan Uzbekistan.

Kompetisi Piala Liga Inggris (Carabao Cup) akan menampilkan rangkaian laga babak 32 besar. Malam ini antara lain ada laga Aston Villa vs Everton, Chelsea vs Brighton, Liverpool vs Leicester, dan Newcastle vs Manchester City.

Liga Spanyol pekan ketujuh akan menampilkan laga Real Madrid vs Las Palmas dan Valencia vs Real Sociedad. Liga Italia pekan keenam diwarnai pertandingan Cagliari vs AC Milan, Inter Milan vs Sassuolo, Lazio vs Torino, dan Napoli vs Udinese.

Dari ajang MLS di Amerika, akan berlangsung dua pertandingan pada Kamis pagi, yakni Philadelphia Union vs FC Dallas dan Colorado Rapids vs Vancouver Whitecaps.

Jadwal Bola Selengkapnya

Asian Games 2023

(Babak 16 besar)

Rabu, 27 September 2023

15:30 Iran U-24 vs Thailand U-24

15:30 Korea Utara U-24 vs Bahrain U-24

18:30 Cina U-24 vs Qatar U-24

18:30 Hong Kong U-24 vs Palestine U-24

18:30 Korea Selatan U-24 vs Kirgizstan U-24.

Liga 2

(Pekan keempat)

Rabu, 27 September 2023

13:00 PSBS Biak Numfor vs Persiba Balikpapan.

Carabao Cup 2023

(Babak 32 Besar)

Kamis, 28 September

01:45 Aston Villa vs Everton

01:45 Blackburn vs Cardiff

01:45 Bournemouth vs Stoke

01:45 Brentford vs Arsenal

01:45 Chelsea vs Brighton

01:45 Fulham vs Norwich

01:45 Lincoln vs West Ham

01:45 Liverpool vs Leicester

02:00 Newcastle vs Manchester City.

Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport dan Vidio)

Kamis, 28 September 2023

00:00 Ath Bilbao vs Getafe

00:00 Real Madrid vs Las Palmas

00:00 Villarreal vs Girona

02:30 Cadiz CF vs Rayo Vallecano

02:30 Valencia vs Real Sociedad.

Liga Italia

(Pekan keenam, live Bein Sports)

Rabu, 27 September 2023

23:30 Cagliari vs AC Milan

23:30 Empoli vs Salernitana

23:30 Verona vs Atalanta.

Kamis, 28 September 2023

01:45 Inter Milan vs Sassuolo

01:45 Lazio vs Torino

01:45 Napoli vs Udinese.

MLS

Kamis, 28 September 2023

06:30 Philadelphia Union vs FC Dallas

08:30 Colorado Rapids vs Vancouver Whitecaps.

