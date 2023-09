Jadwal Bola Sabtu 30 September 2023: Liga 1, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu pagi, 30 September hingga 1 Oktober 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman, Liga Arab Saudi, dan MLS.

Jadwal Liga 1 memasuki pekan ke-14. Hari ini ada lima pertandingan yang akan berlangsung. Dua dari lima laga itu akan disiarkan langsung Indosiar, yakni Dewa United vs Persebaya Surabaya dan Persis Solo vs Persija Jakarta.

Liga 2 pekan keempat akan menampilkan lagaMalut United vs PSIM Yogyakarta. Selain itu ada Persijap Jepara vs PSCS Cilacap dan Persiraja Aceh vs Sada Sumut.

Sementara itu, Liga Inggris akan memasuki pekan ketujuh. Malam ini banyak laga menarik yang akan berlangsung, termasuk Tottenham vs Liverpool yang disiarkan langsung SCTV.

Laga yang tak kalah menarik untuk disaksikan antara lain Bournemouth vs Arsenal, Manchester Utd vs Crystal Palace, West Ham vs Sheffield United, Wolves vs Manchester City.

Liga Spanyol akan menampilkan pertandingan Girona vs Real Madrid pada pekan kedelapan. Ini akan jadi duel perebutan puncak klasemen.

Jadwal Liga Italia pekan ketujuh akan diisi laga Lecce vs Napoli, AC Milan vs Lazio, Salernitana vs Inter. Liga Jerman menghadirkan RB Leipzig vs Bayern Munchen. Sedangkan Liga Prancis diwarnai laga Clermont vs PSG.

Malam ini juga akan berlangsung sejumlah laga Liga Arab Saudi, termasuk menampilkan duel menarik Al Ahli SC vs Al Ettifaq.

Dari MLS, Inter Miami akan kembali beraksi. Mereka akan menjamu New York City pada Minggu pagi WIB.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 1

(Pekan ke-14)

Sabtu, 20 September 2023

15.00 Dewa United vs Persebaya Surabaya (Indosiar, Vidio)

15.00 Arema FC vs PSS Sleman (Vidio)

15.00 PSIS Semarang vs PSM Makassar (Vidio)

19.00 Persik Kediri vs Bhayangkara FC (Vidio)

19.00 Persis Solo vs Persija Jakarta (Indosiar, Vidio).

Liga 2

(Pekan keempat)

Sabtu, 30 September 2023

15:00 Malut United vs PSIM Yogyakarta

19:00 Persijap Jepara vs PSCS Cilacap

20:30 Persiraja Aceh vs Sada Sumut.

Liga Inggris

(Pekan ketujuh, live Vidio)

Sabtu, 30 September 2023

18:30 Aston Villa vs Brighton

21:00 Bournemouth vs Arsenal

21:00 Everton vs Luton

21:00 Manchester Utd vs Crystal Palace

21:00 Newcastle vs Burnley

21:00 West Ham vs Sheffield Utd

21:00 Wolves vs Manchester City

23:30 Tottenham vs Liverpool (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan kedelapan)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sabtu, 30 September 2023

19:00 Getafe vs Villarreal

21:15 Rayo Vallecano vs Mallorca

23:30 Girona vs Real Madrid

Minggu, 1 Oktober 2023

02:00 Real Sociedad vs Ath Bilbao

Liga Italia

(Pekan ketujuh, live Bein Sports)

Sabtu, 30 September 2023

20:00 Lecce vs Napoli

23:00 AC Milan vs Lazio

Minggu, 1 Oktober 2023

01:45 Salernitana vs Inter

Liga Prancis

(Pekan kedelapan)

Sabtu, 30 September 2023

22:00 Clermont vs PSG

Minggu, 1 Oktober 2023

02:00 Monaco vs Marseille

Liga Jerman

(Pekan ketujuh, live Mola TV)

Sabtu, 30 September 2023

20:30 Bochum vs Gladbach

20:30 FC Koln vs Stuttgart

20:30 Heidenheim vs Union Berlin

20:30 Mainz vs Bayer Leverkusen

20:30 Wolfsburg vs Eintracht Frankfurt

23:30 RB Leipzig vs Bayern Munchen.

Liga Arab Saudi

(Pekan kedelapan)

Sabtu, 30 September 2023

19:00 Abha vs Al Riyadh

22:00 Al Fateh vs Al Wehda

22:00 Al Raed vs Al Akhdoud

Minggu, 1 Oktober 2023

01:00 Al Ahli SC vs Al Ettifaq

01:00 Al Khaleej vs Damac.

MLS

Minggu, 1 Oktober 2023

06:30 Inter Miami vs New York City (Spple TV).

Pilihan Editor: Prediksi Dewa United vs Perebaya Surabaya di Liga 1 Sore Ini