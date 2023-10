Hasil Lengkap Manchester United dan Jadwal Berikutnya: Erik ten Hag Merasa Frustrasi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Manchester United (MU) Erik ten Hag mengaku frustrasi karena timnya menelan kekalahan keempat di Liga Inggris 2023/2024 setelah takluk dengan skor tipis 0-1 dari Crystal Palace di Old Trafford, Sabtu, 30 September.

Gol tunggal bek Palace Joachim Andersen pada menit ke-25 membuat Setan Merah merasakan kekalahan keempatnya dari tujuh laga di Liga Inggris musim ini setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Tottenham Hotspur (0-2), Arsenal (1-3), dan Brighton & Hove Albion (1-3).

“Ini awal yang buruk. Kami harus mengejar ketertinggalan dan berbuat lebih baik. Ini belum cukup baik. Tentu saja, ini membuat frustrasi semua orang, terutama para penggemar. Ini juga membuat kami frustrasi, para pemain dan saya,” kata Erik Ten Hag, dilansir dari laman resmi klub, Minggu.

Pada laga itu, MU tampil baik karena mendominasi penuh pertandingan lewat 75 persen penguasaan bola dan 18 tendangan yang empat di antaranya tepat sasaran, demikian dilansir dari Livescore.

Sementara Palace, hanya memiliki 25 persen penguasaan bola dan melesatkan delapan tendangan yang dua di antaranya adalah tendangan tepat sasaran.

Hal ini membuat Ten Hag cukup frustrasi karena timnya kembali gagal mendulang kemenangan melawan tim sama yang baru saja dikalahkan pada ajang Piala Liga dengan skor 3-0, Rabu lalu.

“Ini sebenarnya cukup sederhana. Kami hanya kebobolan tiga peluang sepanjang pertandingan, tiga dari set-play. Tujuan mereka, pertama-tama, adalah tendangan bebas. Anda harus lebih terkontrol, tidak perlu melakukan pelanggaran di sana,” kata Ten Hag.

“Kami sering kali nyaris mencetak gol dan kemudian Anda harus klinis, konsentrasi, dan tajam. Incarlah gol. Kami memiliki kemampuan untuk mencetak gol,” kata pelatih asal Belanda ini.

Lebih lanjut, pelatih asal Belanda itu ingin The Reds Devils bangkit dan ia ingin tim asuhannya itu melakukannya saat melawan Galatasaray dalam lanjutan laga Liga Champions 2023/2024 di Old Traffrod pada Rabu (4 Oktober) pukul 02.00 WIB.

“Kami tidak bisa mengubahnya lagi. Yang bisa kami ubah hanyalah masa depan dan itulah pertandingan pada Selasa (waktu setempat),” kata Ten Hag.

Hasil Manchester United (9 kali main, 5 kali kalah):

MU vs Wolves (Liga Inggris, menang 1-0)

Tottenham vs MU (Liga Inggris, kalah 0-2)

MU vs Nottingham (Liga Inggris, menang 3-2)

Arsenal vs MU (Liga Inggris, kalah 1-3)

MU vs Brighton (Liga Inggris, kalah 1-3)

Bayern Munchen vs MU (Liga Champions, kalah 3-4)

Burnley vs MU (Liga Inggris, menang 1-0)

MU vs Crystal Palace (Piala Liga, menang 3-0)

MU vs Crystal Palace (Liga Inggris, kalah 0-1).

Jadwal Manchester United berikutnya:

Rabu, 4 Oktober 2023

02.00 MU vs Galatasaray (Liga Champions)

Sabtu, 7 Oktober 2023

21.00 MU vs Brentford (Liga Inggris).

