Klasemen Liga Inggris setelah Nottingham Forest vs Brentford Berakhir Imbang 1-1

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nottingham Forest ditahan imbang 1-1 oleh tamunya, Brentford, dalam pertandingan Liga Inggris di City Ground pada hari Minggu, 1 Oktober 2023. Gol Nicolas Dominiguez pada menit ke-65 berhasil membuat tuan rumah menyamakan kedudukan setelah Christian Norgaard membuat Brentford unggul pada awal babak kedua.

Hasil imbang tersebut membuat kedua tim naik satu posisi di klasemen Liga Inggris. Nottingham, yang bermain dengan 10 pemain usai Moussa Niakhate mendapatkan kartu merah, naik ke peringkat 11 dengan delapan poin dari tujuh pertandingan, unggul satu poin dari Brentford di peringkat ke-13.

Baca Juga: 2 Wasit VAR Laga Totenham Hotspur vs Liverpool Diganti Buntut Kontroversi Gol Luis Diaz

"Ini mengecewakan. Kami memimpin dan pemain mereka dikeluarkan dari lapangan. Ketika Anda tidak meninggalkan lapangan dengan tiga poin, Anda akan selalu kecewa setelahnya," kata kapten Brentford Christian Norgaard dikutip dari Reuters.

"Meskipun saya pikir kami menciptakan cukup peluang pada akhirnya untuk mencetak gol, saya pikir kami tidak beruntung. Senang rasanya bisa mencetak gol pertama saya musim ini, tapi sayangnya kami tidak bisa memanfaatkannya," lata dia menambahkan.

Forest mengawali pertandingan dengan baik dan berhasil mencetak gol pada menit kedelapan lewat Taiwo Awoniyi. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR.

Brentford berhasil mengembangkan permainan dan memiliki peluang besar untuk mencetak gol di akhir babak pertama. Vitaly Janelt mendapatkan peluang yang berhasil diselamatkan Matt Turner memanfaatkan rebound ke area penalti.

Setelah jeda, Forest mendapat pukulan kedua ketika Niakhate mendapat kartu kuning kedua karena melanggar Wissa pada menit ke-56. Dua menit berselang Norgaard menyundul bola dari tendangan bebas untuk membuka skor pada menit ke-58.

Forest merespons ketertinggalan dengan baik dan kembali menyamakan kedudukan tujuh menit kemudian melalui Nicolas Dominguez. Ia berhasil menyambut umpan silang pemain pengganti Harry Toffolo untuk mencetak gol.

Manajer Brentford Thomas Frank membuat beberapa perubahan untuk menghindari catatan lima pertandingan tanpa kemenangan. Ia memasukkan Neal Maupay, Saman Ghoddos dan Michael Olakigbe. Namun, Nottingham mampu bertahan dengan solid. "Kami tentu bangga dengan respons yang diberikan. Kami bertahan. Kami senang mendapat satu poin," kata Turner kepada BBC.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Rekap Hasil Liga Inggris Pekan Ketujuh

Sabtu, 30 September 2023

Aston Villa vs Brighton 6-1

Bournemouth vs Arsenal 0-4

Everton vs Luton 1-2

Manchester Utd vs Crystal Palace 0-1

Newcastle vs Burnley 2-0

West Ham vs Sheffield Utd 2-0

Wolves vs Manchester City 2-1

Tottenham vs Liverpool 2-1.

Minggu, 1 Oktober 2023

Nottingham vs Brentford 1-1

Selasa, 3 Oktober 2023

02:00 Fulham vs Chelsea (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

Pilihan Editor: 2 Wasit VAR Laga Totenham Hotspur vs Liverpool Diganti Buntut Kontroversi Gol Luis Diaz