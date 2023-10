Daftar Tim Sepak Bola Putra yang Lolos ke Semifinal Asian Games 2023 dan Jadwal Pertandingannya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangakaian pertandingan babak perempat final sepak bola putra Asian Games 2023 sudah tuntas digelar. Jadwal babak semifinal akan berlangsung 4 Oktober.

Pada Minggu, 1 Oktober, empat pertandingan babak perempat final digelar secara maraton. Korea Selatan, Hong Kong, dan Uzbekistan lolos.

Korea Selatan menyingkirkan tuan rumah Cina dengan kemenangan 2-0. Mereka meraih gol lewat Hong Hyun-seok dan Song Min-kyu.

Uzbekistan, yang menyingkirkan Timnas U-24 Indonesia di babak 16 besar, juga lolos. Mereka menang 2-1 atas Arab Saudi.

Jepang mengalahkan Korea Utara 2-1. Sedangkan Hong Kong melaju berkat kemenangan 1-0 atas Iran.

Hasil perempat final Asian Games 2023

Korea Selatan vs Cina 2-0

Hong Kong vs Iran 1-0

Jepang vs Korea Utara 2-1

Uzbekistan vs Arab Saudi 2-1.

Jadwal Babak Semifinal

Babak semifinal Asian Games 2023 akan digelar serempak pada Rabu, 4 Oktober 2023. Inilah rinciannya:

17.00 Hong Kong vs Jepang

19.00 Korea Selatan vs Uzbekistan.

Tim yang kalah di babak semifinal otomatis mendapat perunggu. Adapun pemenang laga final selanjutnya akan berebut emas Asian Games 2023 pada 7 Oktober 2023.

