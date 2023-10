Jadwal Liga Champions Selasa Malam Ini 3 Oktober 2023: 2 Laga Live di SCTV, Termasuk Man United vs Galatasaray

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions pekan kedua akan hadir pada malam ini, Selasa hingga Rabu dinihari, 3-4 Oktober 2023. Dua laga akan disiarkan langsung oleh SCTV.

Salah satu laga yang live SCTV pada adalah Manchester United vs Galatasaray, yang akan hadir pada Rabu dinihari. Kedua tim bersaing di Grup A dan sama-sama masih mengejar kemenangan pertama.

Man United kalah 3-4 dari Bayern Munchen pada pekan pertama lalu. Sedangkan Galatasaray ditahan Copenhagen 2-2. Pada Rabu dinihari nanti, Bayern Munchen akan bermain melawan Copenhagen.

Laga lain yang juga akan berlangsung Selasa malam adalah Salzburg vs Real Sociedad. Kedua tim bersaing di Grup D, yang juga akan menampilkan laga Inter Milan vs Benfica.

Sociedad akan mengejar kemenangan pertamanyasetelah bermain 1-1 dengan Inter Milan. Sedangkan Salzburg akan berusaha menjaga awal positif setelah menang 2-0 atas Benfica.

Malam ini juga ada laga Napoli vs Real Madrid dan Union Berlin vs Braga di Grup C. Napoli dan Madrid sama-sama mengemas nilai 3. Sedangkan Berlin dan Braga belum meraih poin.

Dari Grup A akan hadir pertandingan Lens vs Arsenal. Dalam klasemen, Arsenal berada di puncak dengan nilai 3, unggul 2 angka dari lawannya. Di grup sama akan berlangsung laga Sevilla vs PSV.

Setelah laga malam ini, pada Rabu malam hingga Kamis dinihari ada laga Dortmund vs AC Milan, PSG vs Newcastle, RB Leipzig vs Manchester City, Porto vs Barcelona, Celtic vs Lazio. dan Atletico Madrid vs Feyenoord.

Jadwal Liga Champions

(pekan kedua, live Vidio)

Selasa, 3 Oktober 2023

23.45 Union Berlin vs Braga

23.45 Salzburg vs Real Sociedad (SCTV)

Rabu, 4 Oktober 2023

02.00 Inter Milan vs Benfica

02.00 PSV vs Sevilla

02.00 FC Copenhagen vs Bayern Munchen

02.00 Manchester United vs Galatasaray (SCTV)

02.00 Napoli vs Real Madrid

02.00 Lens vs Arsenal.

