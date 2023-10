Jadwal Liga Europa dan Liga Conferece Kamis Malam Ini 5 Oktober 2023: Liverpool, Brighton, AS Roma, West Ham

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat dinihari, 5-6 Okotober 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan Liga Europa dan Liga Conference.

Dari Liga Europa, ada pertandingan Liverpool vs Royale Union SG yang akan disiarkan langsung SCTV. Kedua tim akan berhadapan di Anfield, Liverpool, Inggris, mulai 02.00 WIB.

Liverpool akan menjaga awal bagus setelah menang 3-1 dari LASK. Mereka kini memuncaki klasenen Grup E dengan nilai 3. Royale Union ada di posisi ketiga dengan nilai 1, hasil bermain imbang 1-1 dengan Touluse.

Laga lain yang juga akan disiarkan SCTV adalah Marseille vs Brighton. Kedua tim akan bermain mulai 23:45 WIB.

Marseilla kini ada di posisi kedua klasemen Grup B setelah bermain imbang 3-3 dengan Ajax. Brighton, yang tampil mengejutkan di Liga Inggris, ada di dasar klasemen karena kalah 2-3 dari AEK Athens pada laga sebelumnya.

Jadwal Liga Europa lainnya malam ini antara lain Sporting CP vs Atalanta, AS Roma vs Servette, Freiburg vs West Ham, Molde vs Bayer Leverkusen, dan Villarreal vs Rennes.

Sementara itu dari Liga Conference, kompetisi kasta ketiga Eropa, akan hadir sejumlah laga menarik, termasuk Aston Villa vs Zrinjski, PAOK vs Eintracht Frankfurt, Fiorentina vs Ferencvaros.

Jadwal Liga Europa

(Pekan kedua)

Kamis, 5 Oktober 2023

23:45 AEK Athens vs Ajax - Vidio

23:45 Aris vs Rangers - Vidio

23:45 Betis vs Sparta Praha - Vidio

23:45 Freiburg vs West Ham - Vidio

23:45 Marseille vs Brighton - SCTV, Vidio

23:45 Rakow vs Sturm Graz - Vidio

23:45 Sporting CP vs Atalanta - Vidio

23:45 TSC vs Olympiacos - Vidio.

Jumat, 6 Oktober 2023

02:00 AS Roma vs Servette - Vidio

02:00 Hacken vs Qarabag - Vidio

02:00 Liverpool vs Union SG - SCTV, Vidio

02:00 Maccabi Haifa vs Panathinaikos - Vidio

02:00 Molde vs Bayer Leverkusen - Vidio

02:00 Slavia Praha vs Sheriff Tiraspol - Vidio

02:00 Toulouse vs LASK - Vidio

02:00 Villarreal vs Rennes - Vidio.

Jadwal Liga Conference

(Pekan kedua)

Kamis, 5 Oktober 2023

21:30 FC Astana vs Plzen - Vidio

23:45 Besiktas vs Lugano - Vidio

23:45 Bodo/Glimt vs Club Brugge - Vidio

23:45 Breidablik vs Zorya Luhansk - Vidio

23:45 FC Ballkani vs Dinamo Zagreb - Vidio

23:45 Gent vs Maccabi Tel Aviv - Vidio

23:45 Klaksvik vs Lille - Vidio

23:45 Olimpija Ljubljana vs Slovan Bratislava - Vidio.

Jumat, 6 Oktober 2023

02:00 Aberdeen vs HJK - Vidio

02:00 Aston Villa vs Zrinjski - Vidio

02:00 AZ Alkmaar vs Legia - Vidio

02:00 Cukaricki vs Genk - Vidio

02:00 Fiorentina vs Ferencvaros - Vidio

02:00 Nordsjaelland vs Ludogorets - Vidio

02:00 PAOK vs Eintracht Frankfurt - Vidio

02:00 Trnava vs Fenerbahce - Vidio.

