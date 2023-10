Rekap Hasil Liga Europa Pekan Kedua: Liverpool, AS Roma, dan West Ham Menang; Brighton Seri

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Liga Europa pada Jumat dinihari, 6 Oktober 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan kedua. Liverpool, AS Roma, dan West Ham menang. Sedangkan Brighton tertahan.

Liverpool menang 2-0 saat menjamu klub Belgia, Union SG. Mereka meraih gol lewat Ruan Gravenverch dan Diogo Jota.

The Reds terus menang dalam dua laga awalnya di Grup E. Mereka memuncaki klasemen dengan nilai 6, unggul 2 poin dari Toulouse yang menang 1-0 atas LASK. Union SG menempati posisi ketiga dengan nilai 1, sedangkan LASK belum meraih poin.

Dari Grup G, AS Roma berpesta gol dan menang saat menjamu Servette. Andrea Belotti memborong dua gol. Sedangkan gol lain dicetak Romelu Lukaku dan Lorenzo Pellegrini.

Roma meraih kemenangan keduanya dalam dua laga. Mereka berada di posisi kedua klasemen, kalah selisih gol dari Slavia Praha yang membantai Sheriff Tiraspol 6-0. Servette dan Sheriff belummeraih poin.

Di Grup A, West Ham menang 2-1 di markas Freiburg. Kemenangan itu dipastikan oleh gol Lucas Paqueta dan Naif Aguerd. Sedangkan gol Freburg diceploskan Roland Sallai.

West Ham tetap sempurna dalam dua laga awalnya. Mereka memuncaki klaseen dengan nilai 6, unggul 3 angka dari Freiburg. Di gruo sama, TSC dan Olympiacos bermain 2-2 dan sama-sama baru meraih 1 poin.

Sementara itu, Brighton & Hove Albion memetik poin perdananya dalam kompetisi Eropa dengan hasil imbang 2-2 atas Olympique Marseille di Stade Velodrome.

Marseille unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Chancel Mbemba dan Jordan Veretout. Brighton membalas lewat Pascal Gross dan Kaoru Mitoma.

Hasil tersebut tak membuat Brighton mengubah posisi klasemen. Mereka masih menjadi juru kunci Grup B dengan satu poin. Marseille mengoleksi dua poin dan berada di posisi kedua.

AEK Athens yang bermain 1-1 dengan Ajax memuncaki klasemen Grup B ini dengan nilai 4. Sedangkan Ajax di urutan ketiga dengan nilai 2.

Rekap Hasil Liga Europa

(Pekan kedua)

Kamis, 5 Oktober 2023

AEK Athens vs Ajax 1-1

Aris vs Rangers 2-1

Betis vs Sparta Praha 2-1

Freiburg vs West Ham 1-2

Marseille vs Brighton 2-2

Rakow vs Sturm Graz 0-1

Sporting CP vs Atalanta 1-2

TSC vs Olympiacos 2-2.

Jumat, 6 Oktober 2023

AS Roma vs Servette 4-0

Hacken vs Qarabag 0-1

Liverpool vs Union SG 2-0

Maccabi Haifa vs Panathinaikos 0-0

Molde vs Bayer Leverkusen 1-2

Slavia Praha vs Sheriff Tiraspol 6-0

Toulouse vs LASK 1-0

Villarreal vs Rennes 1-0.

