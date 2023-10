Jadwal Bola Sabtu 7 Oktober 2023: Persib, Persija, Man United, Chelsea, Real Madrid, Juga Semifinal Asian Games

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu pagi, 7-8 Oktober 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Pracis, Liga Jerman, dan Liga Arab Saudi.

Kompetisi Liga 1 menampilkan pekan keempat. Hari ini ada dua laga besar yang akan tersaji, yakni Persebaya Surabaya vs Persib Bandung dan Persija Jakarta vs Barito Putera. Keduanya bisa disaksikan lewat tayangan langsung Indosiar.

Hari ini juga akan berlangsung semifinal sepak bola putra Asian Games 2023. Laga Uzbekistan vs Hong Kong dan Korea Selatan vs Jepang sama-sama akan disiarkan iNews.

Liga Inggris akan menghadirkan enam laga pekan kedekaoan. Malam ini antara lain akan berlangsung jadwal Luton vs Tottenham, Burnley vs Chelsea , Manchester Unite vs Brentford, serta Crystal Palace vs Nottingham.

Liga Spanyol pekan kesembilan diwarnai laga Real Madrid vs Osasuna. Di Liga Italia ada pertandingan Inter Milan vs Bologna, Juventus vs Torino, dan Genoa vs AC Milan.

Dari Liga Jerman akan berlangsung laga Borussia Dortmund vs Union Berlin. Metz vs Nice dan Reims vs AS Monaco akan hadir di Liga Inggris. Malam ini juga akan berlangsung rangkaian laga Liga Arab Saudi, termasuk Al Akhdoud vs Al Hilal.

Jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

(Pekan ke-15)

Sabtu, 7 Oktober 2023

15.00 Persebaya Surabaya vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio)

19.00 Persija Jakarta vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

Liga 2

(Pekan kelima)

Sabtu, 7 Oktober 2023

18:00 Balikpapan vs Kalteng Putra.

Asian Games 2023

(Semifinal)

Sabtu, 7 Oktober 2023

15:00 Uzbekistan vs Hong Kong (iNews)

19:00 Korea Selatan vs Jepang (iNews).

Liga Inggris

(Pekan kedelapan, live Vidio)

Sabtu, 7 Oktober 2023

18:30 Luton vs Tottenham

21:00 Burnley vs Chelsea

21:00 Everton vs Bournemouth

21:00 Fulham vs Sheffield Utd

21:00 Manchester Utd vs Brentford

23:30 Crystal Palace vs Nottingham (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan kesembilan, live Bein Sport dan Vidio)

Sabtu, 7 Oktober 2023

19:00 Cadiz vs Girona

21:15 Real Madrid vs Osasuna

23:30 Mallorca vs Valencia

Minggu, 8 Oktober 2023

02:00 Sevilla vs Rayo Vallecano.

Liga Italia

(Pekan kedelapan, live Bein Sports)

Sabtu, 7 Oktober 2023

20:00 Inter Milan vs Bologna

23:00 Juventus vs Torino

Minggu, 8 Oktober 2023

01:45 Genoa vs AC Milan.

Liga Jerman

(Pekan ketujuh, live Mola TV)

Sabtu, 7 Oktober 2023

01.30 Monchengladbach vs Mainz

20.30 RB Leipzig vs Bochum

20.30 Stuttgart vs Wolfsburg

20.30 Borussia Dortmund vs Union Berlin

20.30 Augsburg vs Darmstadt

23.30 Werder Bremen vs Hoffenheim

Liga Prancis

(Pekan kedelapan)

Sabtu, 7 Oktober 2023

22.00 Metz vs Nice

Minggu, 8 Oktober 2023

02.00 Reims vs AS Monaco.

Liga Arab Saudi

Sabtu, 7 Oktober 2023

22:00 Al Akhdoud vs Al Hilal

Minggu, 8 Oktober 2023

01:00 Al Khaleej vs Al Raed

01:00 Al Wehda vs Al Feiha.

