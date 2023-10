Jadwal Bola Minggu 8 Oktober 2023: Ada PSM Makassar, Barcelona, PSG, Bayern, Juga Arsenal vs Man City

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari, 8-9 Oktober 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Prancis, Liga Jerman.

Kompetisi Liga 1 menampilkan pekan keempat. Hari ini ada tiga laga yang akan berlangsung, yakni Makassar vs Madura United, Persita Tangerang vs Persik Kediri, Bhayangkara FC vs Bali United.

Liga Inggris akan menghadirkan empat laga pekan kedekaoan. Malam ini antara lain akan berlangsung laga besar Arsenal vs Manchester City yang disiarkan langsung SCTV. Selain itu ada Brighton vs Liverpool dan West Ham vs Newcastle United.

Liga Spanyol pekan kesembilan akan diwarnai laga Granada vs Barcelona. Di Liga Italia ada pertandingan Lazio vs Atalanta, Cagliari vs Roma, dan Napoli vs Fiorentina. Di Liga Jerman akan berlangsung laga Bayern Munchen vs Freiburg. Sedangkan Liga Prancis akan diisi Rennes vs PSG.

Jadwal bola selengkapnya:

Liga 1

(Pekan ke-15)

Minggu, 8 Oktober 2023

15.00 PSM Makassar vs Madura United (Indosiar, Vidio)

19.00 Persita Tangerang vs Persik Kediri (Vidio)

19.00 Bhayangkara FC vs Bali United (Indosiar, Vidio).

Liga 2

(Pekan kelima)

Minggu, 8 Oktober 2023

15:00 Gresik United vs Persipa Pati

15:00 Persijap Jepara vs Persekat Tegal

15:00 Sriwijaya FC vs PSPS Riau

15:30 Sada Sumut vs PSDS Deli Serdang.

Liga Inggris

(Pekan kedelapan, live Vidio)

Minggu, 8 Oktober 2023

20:00 Brighton vs Liverpool

20:00 West Ham vs Newcastle

20:00 Wolves vs Aston Villa

22:30 Arsenal vs Manchester City (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan kesembilan, live Bein Sport dan Vidio)

Minggu, 8 Oktober 2023

19:00 Villarreal vs Las Palmas

21:15 Atletico Madrid vs Real Sociedad

23:30 Celta Vigo vs Getafe.

Senin, 9 Oktober 2023

02:00 Granada vs Barcelona

Liga Italia

(Pekan kedelapan, live Bein Sports)

Minggu, 8 Oktober 2023

17:30 Monza vs Salernitana

20:00 Frosinone vs Verona

20:00 Lazio vs Atalanta

23:00 Cagliari vs Roma

Senin, 9 Oktober 2023

01:45 Napoli vs Fiorentina

Liga Jerman

(Pekan ketujuh, live Mola TV)

Minggu, 8 Oktober 2023

20.30 Leverkusen vs Koln

22.30 Bayern Munchen vs Freiburg

Senin, 9 Oktober 2023

00.30 Eintracht Frankfurt vs Heidenheim.

Liga Prancis

(Pekan kedelapan)

Minggu, 8 Oktober 2023

18.00 Marseille vs Le Havre

20.00 Lyon vs Lorient

20.00 Brest vs Toulouse

20.00 Montpellier vs Clermont Foot

22.05 Lens vs Lille

Senin, 9 Oktober 2023

01.45 Rennes vs PSG.

