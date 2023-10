Jadwal Bola Kamis 12 Oktober 2023: Spanyol di Kualifikasi Euro 2024, Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis malam hingga Jumat pagi, 12-13 Oktober 2023, akan menampilkan rangkaian pertandingan FIFA Matchday. Ada laga Kualifikasi Euro 2024, Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Amerika Latin, juga ada laga persabahatan.

Dari arena Kualifikasi Euro 2024, malam ini akan tersaji sejumlah laga menarik. Salah satunya adalah Spanyol vs Skotlandia.

Spanyol dan Skotlandia berlaga di Grup A. Saat ini, Skotlandia memuncaki klasemen dengan nilai 15 dari 5 laga. Spanyol di posisi kedua dengan nilai 9 dari 4 laga. Karena itu, laga ini akan penting bagi ambisi kedua tim untuk berebut posisi puncak klasemen.

Selain satu laga di atas, Kualifikasi Euro 2024 malam ini juga akan menampilkan pertandingan Kroasia vs Turki, Israel vs Swiss, Albania vs Republik Cek, dan Siprus vs Norwegia.

Dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, akan hadir sejumlah pertandingan leg pertama babak pertama. Timnas Indonesia termasuk yang akan tampil, menjamu Brunei Darussalam.

Dari Amerika Latin, Kualifikasi Piala Dunia 2026 pekant ketiga akan menampilkan aksi Argentina dan Brasil yang sama-sama menang dalam dua laga awalnya. Argentina akan menjamu Paraguay, sedangkan Brasil menyambut Venezuela.

Jadwal bola selengkapnya:

Kualifikasi Euro 2024

(Pekan Ketujuh, live Vision+)

Kamis, 12 Oktober 2023

23:00 Latvia vs Armenia.

Jumat, 13 Oktober 2023

01:45 Albania vs Republik Cek

01:45 Andorra vs Kosovo

01:45 Belarusia vs Rumania

01:45 Kroasia vs Turki

01:45 Siprus vs Norwegia

01:45 Kepulauan Faroe vs Polandia

01:45 Israel vs Swiss

01:45 Spanyol vs Skotlandia

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

(Babak pertama)

Kamis, 12 Oktober 2023

16:30 Myanmar vs Makau

18:00 Taiwan vs Timor Leste

18:00 Maladewa vs Bangladesh

18:30 Singapura vs Guam

18:45 Nepal vs Laos

19:00 Kamboja vs Pakistan

19:00 Hong Kong vs Bhutan

19:00 Indonesia vs Brunei (RCTI)

21:00 Afganistan vs Mongolia.

Jumat, 13 Oktober 2023

00:00 Yaman vs Srilanka.

Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan

(Pekan ketiga)

Jumat, 13 Oktober 2023

03:30 Kolumbia vs Uruguay

06:00 Argentina vs Paraguay

06:00 Bolivia vs Ekuador

07:00 Cole vs Peru

07:30 Brasil vs Venezuela.

Laga Persahabatan FIFA Matchday

Kamis, 12 Oktober 2023

01:45 Wales vs Gibraltar

19:00 Bahrain vs Kirgistan

19:00 Uni Emirat Arab vs Kuwait

23:00 Mesir vs Zambia

23:00 Montenegro vs Libanon

23:00 Rusia vs Kamerun.

Jumat, 13 Oktober 2023

00:00 Swedia vs Moldova

01:00 Georgia vs Thailand

02:00 Aljazair vs Tanjung Verde.

