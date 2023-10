Rekap Hasil Kualifikasi Euro 2024 Jumat Dinihari 13 Oktober: Spanyol Kalahkan Skotlandia, Kroasia Ditekuk Turki, Polandia Menang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil Kualifikasi Euro 2024 pada Jumat dinihari, 13 Oktober 2023, menampilkan rangkaian pertandingan pekan ketujuh. Timnas Spanyol mengalahkan Skotlandia, Kroasia dikalahkan Turki, sedangkan Polandia menang atas Kepulauan Faroe.

Spanyol menang 2-0 saat menjamu Skotlandia Sevilla. Kemenangan La Furia Roja dicetak oleh Alvaro Morata (menit 73) dan Ohian Sancet (86).

Hasil ini menjadi pembalasan bagi Spanyol. Mereka dikalahkan Skotlandia dengan skor 2-0 pada Maret lalu.

Meski menang, Spanyol belum beranjak dari posisi kedua klasemen Grup A. Mereka mengemas nilai 12 dari 5 laga.

Skotlandia menderita kekelahan pertamanya. Mereka juga membuang kesempatan emas untuk lolos ke putaran final. Tim itu masih memuncaki klasemen dengan nilai 15 dari 6 laga.

Dalam pertandingan lain, Turki secara mengejutkan mampu menang 1-0 di kandang Kroasia. Mereka unggul berkat gol Baris Yilmaz.

Hasil ini mengantar Turki naik ke puncak klasemen Grup D. Mereka mengemas nilai 13 dari 6 laga, unggul 3 poin dari Kroasia yang turun ke posisi kedua. Kroasia baru bermain 5 kali.

Dalam laga lain, Polandia menang 2-0 saat bermain di markas Kepulauan Faroe. Gol-gol Polandia diceploskan Sebastian Szymanski dan Adam Buksa.

Polandia tetap di posisi kedua klasemen Grup E. Mereka mengemas nilai 9 dari 6 laga, tertinggal 4 angka dari Albania yang baru saja menang 3-0 atas Republik Cek.

Jadwal Kualifikasi Euro 2024 akan kembali hadir Jumat malam ini, termasuk menyajikan laga Belanda vs Prancis, Portugal vs Slovakia, dan Austria vs Belgia.

Hasil Kualifikasi Euro 2024

(Pekan Ketujuh)

Latvia vs Armenia.

Albania vs Republik Cek 3-0

Andorra vs Kosovo 0-3

Belarusia vs Rumania 0-0

Kroasia vs Turki 0-1

Siprus vs Norwegia 0-4

Kepulauan Faroe vs Polandia 0-2

Israel vs Swiss (ditunda)

Spanyol vs Skotlandia 2-0.