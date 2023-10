Daftar 6 Tim yang Sudah Lolos ke Putaran Final Euro 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Kualifikasi Euro 2024 sudah memasuki pekan ketujuh. Tercatat sudah ada 6 tim yang berhasil lolos ke putaran final yang akan berlangsung di Jerman tahun depan.

Spanyol termasuk dalam jajaran tim yang lolos. Mereka melaju pada Senin dinihari, 16 Oktober 2023, setelah mengalahkan Norwegia 1-0.

Gol Gavi dalam laga itu tak hanya membuat mereka lolos. Namun, kemenangan atas Norwegia tersebut juga membuat Skotlandia yang tak bermain ikut lolos.

Daftar Tim yang Lolos ke Putaran Final Euro 2024:

1. Spanyol (Grup A)

2. Skotlandia Grup A)

3. Prancis (Grup B)

4. Turki (Grup D)

5. Belgia (Grup F)

6. Portugal (Grup J).

Jadwal Kualifikasi Euro 2024 masih akan berlangsung hingga Rabu dinihari, 19 Oktober 2023.

Inilah jadwal tersisa pekan ini:

Senin, 16 Oktober 2023

23:00 Azerbaijan vs Austria.

Selasa, 17 Oktober 2023

01:45 Belgia vs Swedia

01:45 Bosnia vs Portugal (RCTI)

01:45 Gibraltar vs Irlandia

01:45 Yunani vs Belanda (iNews)

01:45 Islandia vs Liechtenstein

01:45 Luksemburg vs Slowakia

23:00 Finlandia vs Kazakstan.

Rabu, 18 Oktober 2023

01:45 Inggris vs Italia (RCTI)

01:45 Lithuania vs Hungaria

01:45 Malta vs Ukraina

01:45 Irlandia Utara vs Slovenia

01:45 San Marino vs Denmark (iNews)

01:45 Serbia vs Montenegro.

Melihat komposisi jadwal ini, beberapa tim masih berpeluang lolos pada pekan ini. Austraia adalah salah satunya.

Austria di Grup F bisa menyusul Belgia lolos. Mereka kini mengemas nilai 13 dari 6 laga, unggul 7 poin dari Swedia yang baru bermain 5 kali. Austraia akan melawan Azerbaijan malam ini, sedangkan Swedia melawan Belgia. Bila menang malam ini, Austraia akan lolos.

Bagaimana dengan Inggris dan Italia? Keduanya akan berhadapan di Grup C pada Rabu dinihari. Inggris saat ini menempati puncak klasemen dengan nilai 13, diikuti Italia (10) dan Ukraina (10).

Inggris bisa lolos ke putaran final bila menang atas Italia, asalkan Ukraina juga kalah dalam laga lainnya. Inggris unggul rekor head-to-head dari Ukraina sehingga bila nilainya sama mereka yang berhak menempati posisi lebih atas dalam klasemen.

Hungaria juga bisa lolos dari Grup G. Syaratnya mereka bisa mengalahkan Lithuania dan dalam laga lain, Montenegro kalah dari Serbia.

