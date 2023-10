3 Rencana Jim Ratcliffe untuk Manchester United Jika Capai Kesepakatan dengan Keluarga Glazer

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sir Jim Ratcliffe kini menjadi satu-satunya calon pembeli Manchester United yang tersisa setelah Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani mengundurkan diri dari persaingan karena penawaran terakhirnya yang mendekati angka 5 miliar pound sterling atau sekitar Rp 95,2 triliun untuk akuisisi 100 persen saham klub ditolak keluarga Glazer.

Jim Ratcliffe kabarnya akan membeli 25 persen kepemilikan saham keluarga Glazer yang mempunyai 69 persen saham Manchester United. Proposal penawaran pemilik dari perusahaan kimia INEOS itu dilaporkan bakal disetujui dalam pertemuan dewan klub pekan depan. Ia disebut akan meninjau dan mengevaluasi kinerja klub di lapangan dan luar lapangan selama 100 hari terakhir.

Jika akhirnya membeli saham Manchester United, Ratcliffe dikabarkan sudah mempersiapkan beberapa rencana untuk klub yang berkaitan dengan operasional klub. Berikut ulasan selengkapnya.

1. Mencari Direktur Olahraga Baru

Performa Manchester United pada awal musim ini masih belum sesuai harapan. Dari delapan pertandingan Liga Inggris, Setan Merah mencatatkan empat kemenangan dan empat kekalahan. Hasil ini membuat mereka tertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan 12 poin.

Ratcliffe tidak akan mencari pengganti Erik Ten Hag sebagai pelatih, namun pengusaha asal Inggris itu ingin mencari direktur olahraga baru. Nama Paul Mitchell santer menjadi salah satu kandidat terkuat. Mitchell diketahui merupakan mantan direktur olahraga Tottenham Hotspur, Southampton, RB Leipzig, dan AS Monaco.

2. Menambah Kapasitas Stadion Old Trafford

Laporan baru dari The Times mengklaim bahwa Ratcliffe berencana meninjau kemungkinan penambahan kapasitas stadion Old Trafford menjadi 90 ribu penonton. Saat ini, stadion yang dijuluki 'Theatre of Dreams' itu mempunyai kapasitas sekitar 76 ribu penonton.

Disebutkan bahwa kebutuhan untuk memodernisasi dan memperluas Old Trafford merupakan salah satu kunci dari negosiasi Ratcliffe dengan keluarga Glazer. Keterlibatan INEOS bakal mempercepat proyek tersebut dengan dana yang telah disediakan.

3. Mengganti Staf Senior Manchester United

Masih menurut laporan The Times, kesepakatan keluarga Glazer dengan Ratcliffe akan membuat calon pemilik baru Manchester United mengendalikan operasional sepak bola di klub. Situasi ini diperkirakan bakal membuat staf senior tergantikan.

Jika resmi membeli saham United, Ratcliffe akan fokus pada upaya meningkatkan performa tim di lapangan. Sementara keluarga Glazer pada aspek komersial. Beberapa sosok dalam klub, seperti Chief Executive Richard Arnold dan direktur olahraga John Murtough dalam posisi yang tidak aman.

