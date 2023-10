Jadwal Bola Sabtu 21 Oktober 2023: Borneo FC vs Persib, Chelsea vs Arsenal, Juga Ada Aksi Real Madrid, PSG, Bayern, Al Nassr

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola bada Sabtu hingga Minggu dinihari WIB, 21-22 Oktober 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga Arab Saudi.

Dari Liga 1, ada tiga pertandingan yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan langsung Indosiar. Kedua laga live tersebut adalah Bhayangkara FC vs Barito Putera dan Borneo FC vs Persib Bandung.

Liga 2 akan menghadirkan rangkaian laga pekan ketujuh. Hari ini antara lain ada pertandingan derbi Sumatera: Persiraja Banda Aceh vs Semen Padang, yang akan berlangsung malam hari.

Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian laga pekan kesembilan. Big match Chelsea vs Arsenal, yang disiarkan langsung SCTV, akan menjadi daya tarik utama.

Selain laga besar tersebut, jadwal Liga Inggris malam ini juga akan menampilkan partai Liverpool vs Everton, Manchester City vs Brighton, Newcastle United vs Crystal Palace, dan Sheffield United vs Manchester United.

Sementara itu, jadwal Liga Spanyol pekan ke-10 akan menghadirkan laga Sevilla vs Real Madrid dan Celta Vigo vs Atletico Madrid. Pertandingan Verona vs Napoli dan Torino vs Inter Milan akan tersaji di Liga Italia pekan kesembilan.

Laga-laga menarik juga masih tersaji di liga-liga lain. Pertandingan Mainz vs Bayern Munchen akan hadir di Liga Jerman. PSG vs Strasbourg di Liga Prancis. Sedangkan Al Nassr vs Damac akan jadi menu Liga Arab Saudi.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 1

(Pekan ke-16)

Sabtu, 21 Oktober 2023

15.00 Bhayangkara FC vs Barito Putera (Indosiar, Vidio)

15.00 PSS Sleman vs Persik Kediri (Vidio)

19.00 Borneo FC vs Persib Bandung (Indosiar, Vidio).

Liga 2

(Pekan ketujuh, live Vidio)

Sabtu, 21 Oktober 2023

15:00 Malut United vs Bekasi City

15:00 PSCS Cilacap vs Gresik United

20:30 Persiraja Banda Aceh vs Semen Padang.

Liga Inggris

(Pekan kesembilan, live Vidio)

Sabtu, 21 Oktober 2023

18:30 Liverpool vs Everton

21:00 Bournemouth vs Wolves

21:00 Brentford vs Burnley

21:00 Manchester City vs Brighton

21:00 Newcastle United vs Crystal Palace

21:00 Nottingham vs Luton

23:30 Chelsea vs Arsenal (SCTV).

Minggu, 22 Oktober 2023

02:00 Sheffield United vs Manchester United.

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport dan Vidio)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sabtu, 21 Oktober 2023

19:00 Real Sociedad vs Mallorca

21:15 Getafe vs Betis

23:30 Sevilla vs Real Madrid.

Minggu, 22 Oktober 2023

02:00 Celta Vigo vs Atletico Madrid

Liga Italia

(Pekan kesembulan, live Bein Sports)

Sabtu, 21 Oktober 2023

20:00 Verona vs Napoli

23:00 Torino vs Inter Milan.

Minggu, 22 Oktober 2023

01:45 Sassuolo vs lazio.

Liga Jerman

(Pekan kedelapan, live Mola TV)

Sabtu, 21 Oktober 2023

01:30 Dortmund vs Werder Bremen

20:30 Darmstadt vs RB Leipzig

20:30 Freiburg vs Bochum

20:30 Hoffenheim vs Eintracht Frankfurt

20:30 Union Berlin vs Stuttgart

20:30 Wolfsburg vs Bayer Leverkusen

23:30 Mainz vs Bayern Munchen.

Liga Prancis

(Pekan kesembilan)

Sabtu, 21 Oktober 2023

22.00 PSG vs Strasbourg.

Minggu, 22 Oktober 2023

02.00 Nice vs Marseille.

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-10, Live SPOTV)

Sabtu, 21 Oktober 2023

22:00 Al Hazem vs Al Raed

22:00 Al Nassr vs Damac

Minggu, 22 Oktober 2023

01:00 Al Ahli SC vs Al Wehda

01:00 Al Shabab vs Al Taee.

Pilihan Editor: Prediksi Borneo FC vs Persib Bandung di Liga 1 Malam Ini