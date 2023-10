Jadwal Bola Minggu 22 Oktober 2023: Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari WIB, 22-23 Oktober 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga Arab Saudi.

Dari Liga 1, ada tiga pertandingan pekan ke-16 yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan langsung Indosiar. Kedua laga live tersebut adalah Persita Tangerang vs Persis Solo dan Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC .

Liga 2 akan menghadirkan rangkaian laga pekan ketujuh. Hari ini antara lain ada pertandingan Persijap Jepara vs Deltras Sidoarjo dan PSPS Riau vs Sada Sumut.

Liga Inggris akan menghadirkan laga pekan kesembilan. Hanya satu pertandingan yang akan berlangsung, yakni Vila Aston vs West Ham yang akan disiarkan langsung SCTV.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-10 akan menghadirkan laga Barcelona vs Athletic Bilbao. Duel AC Milan vs Juventus akan tersaji di Liga Italia pekan kesembilan.

Jadwal malam ini juga akan menampilkan laga Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga Arab Saudi.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 1

(Pekan ke-16)

Minggu, 22 Oktober 2023

15.00 Persita Tangerang vs Persis Solo (Indosiar, Vidio)

15.00 Madura United vs Dewa United (Vidio)

19.00 Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC (Indosiar, Vidio).

Liga 2

(Pekan ketujuh, live Vidio)

Minggu, 22 Oktober 2023

15:00 Persijap Jepara vs Deltras Sidoarjo

15:00 Persipa Pati vs Persela Lamongan

15:00 PSIM Yogyakarta vs Persikab

15:00 PSPS Riau vs Sada Sumut.

Liga Inggris

(Pekan kesembilan, live Vidio)

Minggu, 22 Oktober 2023

22:30 Vila Aston vs West Ham (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport dan Vidio)

Minggu, 22 Oktober 2023

19:00 Las Palmas vs Rayo Vallecano

21:15 Girona vs Almeria

23:30 Villarreal vs Alaves

Senin, 23 Oktober 2023

02:00 Barcelona vs Athletic Bilbao

Liga Italia

(Pekan kesembulan, live Bein Sports)

Minggu, 22 Oktober 2023

17.30 Roma vs Monza

20:00 Bologna vs Frosinone

20:00 Salernitana vs Cagliari

23:00 Atalanta vs Genoa

Senin, 23 Oktober 2023

01:45 AC Milan vs Juventus

Liga Jerman

(Pekan kedelapan, live Mola TV)

Minggu, 22 Oktober 2023

20:30 FC Koln vs Monchengladbach

22:30 Heidenheim vs Ausgburg.

Liga Prancis

(Pekan kesembilan)

Minggu, 22 Oktober 2023

18.00 Lorient vs Rennes

20.00 Lille vs Brest

20.00 Toulouse vs Reims

20.00 Nantes vs Montpellier

22.05 AS Monaco vs Metz.

Senin, 23 Oktober 2023

01.45 Lyon vs Clermont Foot

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-10, Live SPOTV)

Minggu, 22 Oktober 2023

22:00 Al Riyadh vs Al Ettifaq.

