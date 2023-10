Jadwal Bola Senin 23 Oktober 2023: Liga 2, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Champions Asia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Senin hingga Selasa dinihari WIB, 23-24 Oktober 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 2, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Champions Asia.

Dari arena Liga 2, akan hadir dua laga pekan ketujuh. Salah satunya merupakan laga besar: PSMS Medan vs Sriwijaya FC.

Liga Inggris akan menampilkan laga terakhir pekan kesembilan: Tottenham vs Fulham. Di Liga Spanyol ada partai Valencia vs Cadiz. Sedangkan Liga Italia

menghadirkan pertandingan Udinese vs Lecce dan Florentine vs Empoli.

Dari Liga Champions Asia akan hadir pula hadir rangkaian laga pekan ketiga. Malam ini ada pertandingan Al-Hilal vs Mumbai City yang disiarkan RCTI. Selain itu ada juga partai Al Ittihad FC vs Al Quwa Al Jawiya.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 2

(Pekan ketujuh, live Vidio)

Senin, 23 Oktober 2023

15:00 Perserang Serang vs PSKC

16:00 PSMS Medan vs Sriwijaya FC.

Liga Inggris

(Pekan kesembilan, live Vidio)

Selasa, 24 Oktober 2023

02:00 Tottenham vs Fulham.

Liga Spanyol

(Pekan ke-10, live Bein Sport dan Vidio)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selasa, 24 Oktober 2023

02:00 Valencia vs Cadiz.

Liga Italia

(Pekan kesembulan, live Bein Sports)

Senin, 23 Oktober 2023

23.30 Udinese vs Lecce

Selasa, 24 Oktober 2023

01:45 Florentine vs Empoli.

Liga Champions Asia

(Pekan ketiga, live Vision+)

Senin, 23 Oktober 2023

21:00 OKMK (Uzbekistan) vs Sepahan (Iran)

23:00 Al Sharjah (UUA) vs Nasaf Qarshi (Uzbekistan)

23:00 Al Ittihad FC (Arab Saudi) vs Al Quwa Al Jawiya (Irak)

23:00 Navbahor Namangan (Uzbekistan) vs Nassaji Mazandaran (Iran)

Selasa, 24 Oktober 2023

01:00 Al-Hilal (Arab Saudi) vs Mumbai City (India) -- live RCTI

01:00 Al-Sadd (Qatar) vs Al Faisaly Amman (Yordania).

Pilihan Editor: Profil Marc Guiu, Bintang Muda Barcelona yang Bikin Gol dalam Debutnya