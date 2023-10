10 Top Skor Liga Champions Sepanjang Masa: Ronaldo Tertajam, Messi Kedua

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Liga Champions musim 2023/2024 tidak akan dihadiri oleh dua pemain kelas atas dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kedua raja gol tersebut telah meninggalkan Eropa dan berlabuh ke klub barunya masing-masing.

Lionel Messi sudah meninggalkan PSG dan kini bergabung dengan klub Amerika Serikat, Inter Miami. Sedangkan Cristiano Ronaldo telah lebih dahulu meninggalkan Eropa untuk bergabung dengan salah satu klub papan atas Arab Saudi, Al Nassr.

Baik Ronaldo maupun Messi merupakan pemain yang paling banyak bermain dan mencetak gol di kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa tersebut.

Selain mereka berdua, siapa saja pemain yang berhasil mencetak banyak gol di sepanjang sejarah kompetisi perebutan Piala Si Telinga Besar tersebut?

Simak rangkuman informasi mengenai daftar top skor Liga Champions sepanjang masa berikut ini:

1. Cristiano Ronaldo (140 gol)

Urutan pertama top skor Liga Champions sepanjang masa diduduki oleh penyerang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Pemain sepak bola yang kini merumput di kompetisi teratas Arab Saudi tersebut berhasil mengoleksi 140 gol dari 183 pertandingan yang dimainkan. Bahkan, pemain berjuluk CR7 ini telah memenangkan 5 kali gelar juara piala Liga Champions sepanjang karirnya. Gelar tersebut didapatkan satu kali saat bermain bersama Manchester United dan empat kali saat berseragam Real Madrid.

2. Lionel Messi (129 gol)

Pemain berjuluk The Greatest of All Time ini menjadi top skor Liga Champions dengan koleksi 129 gol. Lionel Messi telah menjalani 163 pertandingan di kompetisi tersebut selama 19 musim bermain di Eropa. Pemain asal Argentina tersebut pernah bermain untuk FC Barcelona dan Paris Saint Germain (PSG).

3. Robert Lewandowski (91 gol)

Mencetak total 91 gol di kompetisi Liga Champions, Robert Lewandowski telah menjalani total 111 pertandingan selama 12 musim kejuaraan antar klub paling bergengsi di Benua Biru tersebut. Pemain sepak bola asal Polandia ini pernah bermain untuk Barcelona, Bayern Munchen, dan Borussia Dortmund.

4. Karim Benzema (90 gol)

Daftar top skor Liga Champions sepanjang masa yang berikutnya adalah Karim Benzema. Penyerang asal Prancis ini telah mengoleksi 90 gol dari total 152 pertandingan di Liga Champions. Selama berseragam Real Madrid, Benzema telah berhasil meraih empat gelar juara Si Telinga Besar.

5. Raul Gonzalez (71 gol)

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Real Madrid pernah meraih gelar juara Liga Champions selama tiga tahun berturut-turut di saat Raul Gonzales masih bermain, yakni pada 1998, 2000,dan 2002. Dari total 142 pertandingan yang dimainkan, Raul berhasil mencetak 71 gol. Penyerang asal Spanyol ini telah bermain selama 15 musim di Liga Champions.

6. Ruud van Nistelrooy (56 gol)

Ruud van Nistelrooy adalah salah satu top skor Liga Champions sepanjang masa. Sayangnya, pemain asal Prancis ini belum pernah meraih gelar kompetisi, bahkan tidak pernah bermain di final. Dari 73 pertandingan yang dimainkan, momen paling dekatnya dengan gelar juara adalah saat membawa Manchester United ke semifinal.

7. Thomas Muller (53 gol)

Thomas Muller menjadi salah satu top skor Liga Champions yang mencetak semua golnya untuk satu tim yang sama, yakni Bayern Munchen. Pemain asal Jerman ini telah mencetak 53 gol dari 142 pertandingan yang dimainkan. Dia berhasil mencapai partai final sebanyak empat kali dan dua kali menjadi juara.

8. Thierry Henry (50 gol)

Raihan 50 gol membawa Thierry Henry menjadi salah satu pemain dalam daftar teratas top skor Liga Champions sepanjang masa. Pemain asal Prancis ini telah bermain sebanyak 112 pertandingan selama 13 musim.

9. Alfredo di Stefano (49 gol)

Sama seperti thomas Muller, Alfredo di Stefano juga merupakan pemain yang mencetak semua gol di Liga Champions untuk satu tim, Real Madrid. Dari total 58 pertandingan yang dimainkan, Alfredo telah mengoleksi 49 gol.

10. Zlatan Ibrahimovic & Andriy Shevchenko (48 gol)

Posisi kesepuluh top skor liga Liga Champions ditempati oleh Zlatan Ibrahimovic dan Andriy Shevchenko. Zlatan Ibrahimovic telah mencetak 48 gol dari 124 pertandingan yang dimainkan. Sedangkan, Andriy Shevchenko mengoleksi 48 gol dari 100 pertandingan di Liga Champions.

TRANSFERMARKT | RADEN PUTRI

Pilihan Editor: Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Pekan Ini