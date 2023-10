Jadwal Siaran Langsung Liga Champions Pekan Ketiga Tengah Minggu Ini, Ada PSG vs AC Milan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Champions 2023-2024 memasuki pekan ketiga. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung pada tengah minggu ini.

Laga besar akan kembali tersaji dari Grup F. PSG akan menjamu AC Milan pada Kamis dinihari, 26 Oktober 2023. Laga ini akan disiarkan langsung oleh SCTV.

PSG kini ada di posisi kedua klasemen dengan nilai tiga, tertinggal satu angka dari Newcastle. AC Milan di urutan ketiga dengan nilai dua.

Pada Kamis dinihari, Newcastle akan menjamu Dortmund. Saat ini Dortmund ada di dasar klasemen atau posisi keempat dengan nilai satu.

Pada Rabu malam, 24 Oktober, antara lain akan hadir persaingan di Grup A. Bayern Munchen akan menyambangi Galatasaray. Sedangkan Manchester United akan berusaha meraih poin pertmanya saat menjamu Copenhagen. Kedua laga ini akan disiarkan langsung SCTV.

Di grup ini, Bayern memimpin klasemen dengan nilai enam. Galatasaray di posisi kedua dengan nilai empat. Copenhagen di posisi ketiga dengan nilai satu, sedangkan Manchester United di dasar klasemen dengan nilai nol.

Sejumlah jadwal Liga Champions lain yang akan tersaji pada pekan ini antara lain Inter Milan vs Salzburg, Braga vs Real Madrid, Sevilla vs Arsenal, Barcelona vs Shakhtar, dan Young Boys vs Manchester City.

Jadwal Liga Champions

(Pekan ketiga, live Vidio)

Selasa, 24 Oktober 2023

23:45 Galatasaray vs Bayern Munchen (SCTV)

23:45 Inter Milan vs Salzburg

Rabu, 25 Oktober 2023

02:00 Benfica vs Real Sociedad

02:00 Braga vs Real Madrid

02:00 Lens vs PSV

02:00 Manchester United vs Copenhagen (SCTV)

02:00 Sevilla vs Arsenal

02:00 Union Berlin vs Napoli

Rabu, 25 Oktober 2023

23:45 Barcelona vs Shakhtar (SCTV)

23:45 Feyenoord vs Lazio

Kamis, 26 Oktober

02:00 Antwerp vs FC Porto

02:00 Celtic vs Atletico Madrid

02:00 Newcastle United vs Dortmund

02:00 PSG vs AC Milan (SCTV)

02:00 RB Leipzig vs Crvena zvezda

02:00 Young Boys vs Manchester City.

