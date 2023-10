Hasil, Top Skor, Klasemen Liga Inggris Pekan Ke-10: Tottenham Hotspur Kalahkan Crystal Palace 2-1, Son Heung-min Cetak Gol

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tottenham Hotspur menang 2-1 di kandang Crystal Palace dalam pertandingan Liga Inggris pekan ke-10, Sabtu dinihari WIB, 28 Oktober 2023. Mereka menjaga status tak terkalahkan sekaligus membuka keunggulan lima poin di puncak klasemen.

Pasukan Ange Postecoglou itu sempat mendapat perlawan ketat dari Palace sepanjang periode pembukaan. Namun, mereka mampu mengambil alih kendali setelah unggul lewat gol bunuh diri Joel Ward pada awal babak kedua.

Kapten Spurs, Son Heung-min, kemudian mencetak gol kedelapannya di liga musim ini pada menit ke-66. Mereka terus menguasai kendali permainan sampai Jordan Ayew mencetak gol di menit-menit akhir laga untuk Palace.

James Maddison terlibat dalam kedua gol Spurs. Mantan pemain Leicester City itu kembali tampil menonjol dalam laga ini.

Tottenham menjalani awal terbaik mereka di musim kompetisi papan atas sejak 1960-61. Bagi mereka, ini menjadi kemenangan kedelapan dari 10 pertandingan. Mereka kian mapan di puncak klasemen dengan mengumpulkan 26 poin, unggul lima poin dari Manchester City dan Arsenal. Palace berada di peringkat 11 dengan 12 poin.

Manchester City baru akan bermain Minggu malam, melawan Manchester United. Sedangkan Arsenal akan melawan Sheffield United Sabtu malam ini.

Hasil dan Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-10, live Vidio)

Sabtu, 28 Oktober 2023

Crystal Palace vs Tottenham 1-2

18:30 Chelsea vs Brentford

21:00 Arsenal vs Sheffield United

21:00 Bournemouth vs Burnley

23:30 Wolves vs Newcastle (SCTV).

Minggu, 29 Oktober 2023

20:00 West Ham vs Everton

21:00 Aston Villa vs Luton

21:00 Brighton vs Fulham

21:00 Liverpool vs Nottingham

22:30 Manchester United vs Manchester City (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

