Hasil, Klasemen, Top Skor Liga Arab Saudi Pekan Ke-11: Al Nassr Kalahkan Al Feiha 3-1, Ronaldo Sumbang Assist

TEMPO.CO, Jakarta - Al Nassr menang 3-1 saat berlaga di kandang Al Feiha dalam lanjutan Liga Arab Saudi pekan ke-11, Minggu dinihari, 29 Oktober 2023. Mereka naik ke posisi kedua klasemen.

Cristiano Ronaldo tampil sebagai starter dalam laga ini dan diganti di masa injury time. Ia gagal mencetak gol tapi memberi satu assist.

Umpan penting dari Ronaldo hadir pada menit ke-50. Umpan tersebut kemudian diteruskan Anderson Talisca menjadi gol.

Talisca, asal Brasil, mencetak gol lainnya pada menit ke-61. Satu gol Al Nassr lain dicetak Otavio pada menit ke-74. Sedangkan gol Al Feiha diceploskan Husein Al Shuwaish pada menit ke-66.

Al Nassr meraih kemenangan keduanya secara beruntun. Mereka naik ke posisi kedua klasemen dengan mengemas nilai 25, masih tertinggal empat angka dari Al Hilal.

Al Hilal mapan di puncak klasemen setelah menang 3-1 saat menjamu Al Ahli. Aleksander Mitrovic dan Sergei Milankovic-Savic ikut menyumbang gol.

Hasil Liga Arab Saudi

(Pekan ke-11)

Al Khaleej vs Al Taawon 1-1

Damac vs Al Akhdoud 2-0

Al Ittihad vs Al Hazem 2-2

Abha vs Al Shabab 2-1

Al Feiha vs Al Nassr 1-3

Al Hilal vs Al Ahli SC 3-1

Al Raed vs Al Fateh 1-2

Al Taee vs Al Riyadh 3-2

Al Wehda vs Al Ettifaq 2-3.

Klasemen Liga Arab Saudi

