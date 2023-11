Jadwal Bola Kamis 2 November 2023: Liga 1, Liga 2, Coppa Italia, dan Copa del Rey

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Kamis hingga Jumat dinihari WIB, 2-3 November 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Coppa Italia, dan Copa del Rey.

Kompetisi Liga 1 memasuki pekan ke-18. Hari ini ada tiga laga yang akan berlangsung, dua di antaranya akan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Kedua laga yang live tersebut adalah Arema FC vs Dewa United dan Persebadan Borneo vs Persik Kediri. Saty partai lainnya juga bisa disimak lewat live streaming di Vidio, yakni Bhayangkara FC vs PSIS Semarang.

Dari Liga 2, akan hadir satu laga pertama putaran kedua atau pekan ketujuh. Persipura Jayapura akan menjamu Kalteng Putra.

Jadwal Coppa Italia akan menampilkan Sassuolo vs Spezia. Sedangkan di ajang Copa del Rey akan hadir laga Chiclana vs Villarreal dan Logrones vs Valencia.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 1

(Pekan ke-18)

Kamis, 2 November 2023

15:00 Arema FC vs Dewa United (Indosiar, Vidio)

19:00 Borneo vs Persik Kediri (Indosiar, Vidio)

19:00 Bhayangkara FC vs PSIS Semarang (Vidio).

Liga 2

(Putaran kedua, live vidio)

Kamis, 2 November 2023

13:00 Persipura Jayapura vs Kalteng Putra.

Coppa Italia

(babak 32 besar)

Jumat, 3 November 2023

00:00 Sassuolo vs Spezia

03:00 Torino vs Frosinone.

Copa del Rey

(Putaran pertama)

Jumat, 3 November 2023

01:00 Arosa SC vs Granada CF

01:00 Chiclana vs Villarreal

01:00 Gimnastica Segoviana vs Sestao

02:00 Atzeneta vs Zaragoza

02:00 UD Logrones vs Valencia

02:30 Hercules vs Burgos CF

02:30 Villanovense vs UD Ibiza

03:00 Deportivo Murcia vs Alaves.

