Jadwal Bola Sabtu 3 November 2023: Newcastle vs Arsenal dan Dortmund vs Bayern; Juga Ada Rans, MU, Man City, Barca, Al Nassr

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Minggu dinihari WIB, 3-4 November 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga Arab Saudi.

Kompetisi Liga 1 pekan ke-18 akan menampilkan dua pertandingan, yang sama-sama disiarkan langsung oleh Indosiar. Persikabo 1973 akan menjamu Rans Nusantara FC, sedangkan Persita Tangerang menyambut Barito Putera.

Liga 2 pekan kedelapan hari ini akan menampilkan empat pertandingan. Salah satunya adalah PSDS Deli Serdang vs Semen Padang.

Di Liga Inggris akan hadir sejumlah laga menarik dari pekan ke-11. Manchester United menyambangi Fulham, Manchester City menjamu Bournemouth, juga ada laga besar Newcastle United vs Arsenal.

Jadwal Liga Spanyol pekan ke-12 antara lain diisi laga Real Sociedad vs Barcelona. Pertandingan Atalanta vs Inter Milan dan AC Milan vs Udinese hadir di Liga Italia pekan ke-11. Sedangkan duel besar Dortmund vs Bayern Munchen akan jadi fokus perhatian di Liga Jerman.

Selain jadwal-jadwal di atas, malam ini juga akan hadir aksi Cristiano Ronaldo dari Liga Arab Saudi. Al Nassr akan menjamu Al Khaleej.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 1

(Pekan ke-18)

Sabtu, 4 November 2023

15:00 Persikabo 1973 vs Rans Nusantara FC (Indosiar, Vidio)

19:00 Persita vs Barito Putera (Indosiar, Vidio).

Liga 2

(Pekan kedelapan)

Sabtu, 4 November 2023

14:00 Sulut United vs Persiba Balikpapan

15:00 Nusantara FC vs Persikab

15:00 Persekat Tegal vs Gresik United

15:30 PSDS Deli Serdang vs Semen Padang.

Liga Inggris

(Pekan ke-11, live Vidio)

Sabtu, 4 November 2023

19:30 Fulham vs Manchester United

22:00 Brentford vs West Ham

22:00 Burnley vs Crystal Palace

22:00 Everton vs Brighton

22:00 Manchester City vs Bournemouth

22:00 Sheffield United vs Wolverhampton

Minggu, 5 November 2023

00:30 Newcastle vs Arsenal (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-12, live Bein Sport dan Vidio)

Sabtu 4 November 2023

20:00 Osasuna vs Girona

22:15 Real Betis vs Mallorca.

Minggu, 5 November 2023

00:30 Celta Vigo vs Sevilla

03:00 Real Sociedad vs Barcelona.

Liga Italia

(Pekan ke-11, live Bein Sports)

Sabtu, 4 November 2023

21:00 Salernitana vs Napoli.

Minggu, 5 November 2023

00:00 Atalanta vs Inter Milan

02:45 AC Milan vs Udinese.

Liga Jerman

(Pekan ke-10, live Mola TV)

Sabtu, 4 November 2023

21:30 FC Koln vs Augsburg

21:30 Freiburg vs M'Ggladbach

21:30 Hoffenheim vs Bayer Leverkusen

21:30 Mainz vs RB Leipzig

21:30 Union Berlin vs Eintracht Frankfurt.

Minggu, 5 November 2023

00:30 Dortmund vs Bayern Munchen.

Liga Prancis

(Pekan ke-11)

Sabtu, 4 November 2023

23:00 Lorient vs Lens

Minggu, 5 November 2023

03:00 Marseille vs Lille.

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-12, Live SPOTV)

Sabtu, 4 November 2023

22:00 Abha vs Al Akhdoud

Minggu, 5 November 2023

01:00 Al Ettifaq vs Al Raed

01:00 Al Nassr vs Al Khaleej.

