Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen Liga 1 Pekan Ke-18 Sabtu 4 November: Persita Tangerang vs Barito Putera 2-2, Persikabo Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Persita Tangerang bermain imbang 2-2 dengan Barito Putera dalam pertandingan Liga 1 pekan ke-18 di Stadion Indomilk Arena Tangerang, Sabtu, 4 November 2023.

Mereka Langsung unggul dua gol, melalui Ramiro Fergonzi pada menit ke-35 dan Rifky Setiawan pada kulit ke-59. Barito Putra membalas lewat Mike Ott pada menit ke-65 dan Eksel Runtukahu pada injury time.

Persita Tangerang gagal bangkit setelah pekan sebelumnya kalah 0-3 dari Bali United. Mereka kini ada di posisi ke-15 klasemen Liga 1 dengan nilai 19.

Barito Putra gagal menang untuk ke-6 kalinya secara beruntun. Mereka ada di urutan ketujuh klasemen dengan nilai 25.

Pada pertandingan yang berlangsung sore hari Persikabo 1973 berhasil mengalahkan tamunya, Rans Nusantara FC, dengan skor 2-1.

Lebih dahulu kebobolan oleh gol Tavinho, Persikabo berbalik unggul lewat gol Keven Aleman dan Manahati Lestusen.

Ini menjadi kemenangan pertama Persikabo dalam 11 laga terakhir. Mereka tetap di posisi 17 dengan nilai 14.

Rans Nusantara FC gagal menang untuk kedua kalinya secara beruntun. Mereka ada di posisi keenam dengan nilai 30.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-18

Rabu, 1 November 2023

Madura United vs Persib Bandung 0-1.

Kamis, 2 November 2023

Arema FC vs Dewa United 2-1

Borneo vs Persik Kediri 3-0

Bhayangkara FC vs PSIS Semarang 1-1.

Jumat, 3 November 2023

PSS Sleman vs Bali United 0-1

PSM Makassar vs Persija Jakarta 2-3.

Sabtu, 4 November 2023

Persikabo 1973 vs Rans Nusantara FC 2-1

Persita vs Barito Putera 2-2.

Klasemen Liga 1

