Jadwal Bola Minggu 5 November 2023: Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, Liga Arab Saudi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu hingga Senin dinihari WIB, 5-6 November 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 2, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, Liga Prancis, dan Liga Arab Saudi.

Dari ajang Liga 2 Indonesia akan berlangsung tiga pertandingan pekan ke-8. Salah satunya adalah derby Sumatera: Sada Sumut vs Sriwijaya FC.

Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian laga pekan ke-11. Dua partai yang akan berlangsung malam ini adalah Nottingham Forest vs Aston Villa dan Luton Town vs Liverpool. Aksi Liverpool akan disiarkan langsung SCTV.

Malam ini juga akan berlangsung rangkain pertandingan pekan ke-12 Liga Spanyol. Salah satu laga yang menarik adalah Real Madrid vs Rayo Vallecano.

Dari Liga Italia pekan ke 11 akan hadir pertandingan AS Roma vs Lecce dan Fiorentina vs Juventus. Liga Jerman menampilkan Wolfsburg vs Werder Bremen. Sedangkan Liga Prancis antara lain diisi Lyon vs Metz.

Sementara itu, dari Liga Arab Saudi juga akan berlangsung rangkaian pertandingan pekan ke-12. Malam ini antara lain akan hadir laga Al Ahli SC vs Al Riyadh.

Jadwal Bola Selengkapnya

Liga 2

(Pekan kedelapan, live Vidio)

Minggu, 5 November 2023

15:00 Malut United vs PSKC Cimahi

15:30 Sada Sumut vs Sriwijaya FC

19:00 Persijap Jepara vs Persela Lamongan.

Liga Inggris

(Pekan ke-11, live Vidio)

Minggu, 5 November 2023

21:00 Nottingham Forest vs Aston Villa

23:30 Luton Town vs Liverpool (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan ke-12, live Bein Sport dan Vidio)

Minggu, 5 November 2023

20:00 Deportivo Alaves vs Almeria

22:15 Valencia vs Granada.

Senin, 6 Oktober 2023

00:30 Villarreal vs Athletic Club

03:00 Real Madrid vs Rayo Vallecano.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Liga Italia

(Pekan ke-11, live Bein Sports)

Minggu, 5 November 2023

18:30 Verona vs Monza

21:00 Cagliari vs Genoa.

Senin, 6 November 2023

00:00 AS Roma vs Lecce

02:45 Fiorentina vs Juventus.

Liga Jerman

(Pekan ke-10, live Mola TV)

Minggu, 5 November 2023

21:30 Wolfsburg vs Werder Bremen

23:30 Heidenheim vs Stuttgart.

Liga Prancis

(Pekan ke-11)

Minggu, 5 November 2023

19:00 Lyon vs Metz

21:00 Nantes vs Reims

21:00 Strasbourg vs Clermont

21:00 Toulouse vs Le Havre

23:05 Monaco vs Brest

Senin, 6 November 2023

02:45 Nice vs Rennes.

Liga Arab Saudi

(Pekan ke-12, Live SPOTV)

Minggu, 5 November 2023

22:00 Al Hazem vs Al Wehda

22:00 Al Taawon vs Damac

Senin, 8 November 2023

01:00 Al Ahli SC vs Al Riyadh.

Pilihan Editor: Liga 1 Pekan Ke-18 Sudah Tuntas, Simak 6 Fakta Menarik